В Украине открываются сервисные центры МВД: какие услуги поставят на паузу

12 мая в рамках ослабления карантинных ограничений в Украине заработают сервисные центры МВД. Теперь украинцы вновь смогут оформить авто или получить водительские права, однако по новым правилам.

Так, согласно информации на сайте сервисных центров МВД, услуги они будут предоставлять, соблюдая требования о пребывании одного человека на 10 метрах и с учетом дистанции между посетителями не менее 1,5 метров. Кроме того, в центрах появились прозрачные перегородки и обозначение социальной дистанции. У входа всем посетителям будут измерять температуру.

Чтобы попасть в сервисный центр, нужно будет предварительно записаться через функционал, который появится на официальном веб-сайте ГСЦ МВД или по телефону. В полиции говорят, что возобновят предоставление всех услуг, за исключением лишь принятия практических экзаменов на право водить авто.

смягчение карантина в Украине с 11 мая таки состоится . Правительство опубликовало на официальном сайте постановление, разрешающее снять некоторые ограничение. Несмотря на то, что карантин в Украине продлили до 22 мая, уже в грядущий понедельник украинцы смогут, например, посещать парки и скверы, музеи и библиотеки. Открыться должны парикмахерские, стоматологии и салоны красоты, а также непродовольственные магазины и летние площадки ресторанов. Все они должны будут работать с соблюдением санитарных правил. Помещения будут регулярно дезинфицировать, а клиенты и сотрудники обязаны носить маски и перчатки.

Напомним,

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