СБУ опровергла информацию о существовании в Украине иностранных биологических лабораторий

Служба безопасности Украины призвала политиков не распространять ложную информацию о существовании в Украине иностранных биологических лабораторий, сообщает пресс-центр СБУ.

По данным СБУ, заявления о якобы деятельности на территории Украины американских военных биологических лабораторий, которые в последнее время звучат от некоторых политиков или распространяются в Сети, являются ложными.

"На территории Украины не действуют никакие иностранные биологические лаборатории", - заявили в СБУ.

В СБУ пояснили, что сотрудничество между Украиной и США в направлении противодействия биологическому терроризму происходит исключительно в рамках украинского законодательства и в интересах Украины. Так, с 1993 года действует соглашение о предоставлении помощи Украине в ликвидации стратегического ядерного оружия и предотвращении распространения оружия массового уничтожения. Один из ее пунктов – своевременное обнаружение и противодействие вспышкам, вызванные опасными патогенами.

Кроме того, в 2005 году Министерство здравоохранения Украины и Министерство обороны США подписали рамочное Соглашение о предотвращении распространения технологий, патогенов и знаний, которые могут быть использованы в ходе разработки биологического оружия.

"В рамках этого Соглашения было модернизировано (проведены ремонтные работы, обновлено оборудование, закуплены расходные материалы и тому подобное) ряд государственных лабораторий, расположенных в Одесской, Харьковской, Львовской, Киевской, Винницкой, Херсонской, Днепропетровской областях, - говорится в сообщении. - Подчеркиваем, что эти лаборатории финансируются из госбюджета, подчинены Минздраву и Государственной службе Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей".

Добавим, что СБУ проверяет деятельность научных учреждений и предприятий биологической опасности. Поэтому в службе подчеркнули, что меры по охране и сохранению коллекций штаммов патогенов обеспечены на должном уровне, а случайный или преднамеренный несанкционированный доступ к ним посторонних лиц - невозможен.

Ранее "Комментарии" писали, что Зеленский изменил возрастные требования к военнослужащим в СБУ.

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