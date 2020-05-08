Наплевательство «Эпицентра» и «Новой линии» на карантин: что сулит обещание АМКУ открыть дело против сетей

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) заверил, что после получения копий протоколов полиции по торговле запрещенными товарами во время карантина в сетях "Эпицентр" и "Новая линия" откроет против них дело. Чем может это дело кончиться – и кого еще стоило бы привлечь к ответственности за неправомерные действия во время карантина?

"АМКУ не станет привлекать компании, которые приближены к действующей власти"

Вице-президент Всемирного юридического альянса, старший партнер в Адвокатской компании "Кравец и Партнеры" Ростислав Кравец считает, что в связи с тем, как работает АМКУ, не стоит ожидать от него адекватных и реальных мер по привлечению виновных к ответственности.

"Примером может служить их ответ на запрос ГО "Правова держава" касательно повышения цен на средства индивидуальной защиты в аптеках – в 100 и более раз, – отмечает Ростислав Кравец. – Спустя два месяца АМКУ лишь направил аптекам предупреждение, что может быть они будут привлечены к ответственности за слаженные действия по росту цен.... Не вижу, что тут можно изучать, если цена на ту же защитную маску в рознице была до 1 грн, а потом стала – 20-30 грн. Сейчас ее опустили до 15 грн и рассказывали, как всё стало хорошо".

Юридический эксперт уверен: ждать от АМКУ, что он станет привлекать компании, которые приближены к действующей власти, не стоит.

"Антимонопольный комитет уже не раз демонстрировал свою зависимость и, на мой взгляд, избирательный подход, – говорит Ростислав Кравец. – Так что и расследование по тому же "Эпицентру" иже с ним года через три закончится ничем. Как это обычно у нас и происходит".

"Сам факт открытия дела еще ничего не значит"

"У меня рядом с домом есть "Эпицентр". Иногда там действительно нарушения были – в смысле торговли "запрещенными товарами". Но они это достаточно интересно оформляли юридически, – говорит эксперт Украинского института политики (УИП) Николай Спиридонов. – Поясняли, что не считают себя исключительно строительным супермаркетом. Соответственно, продают много чего другого, включая даже продукты питания и те же антисептики. Так что юридически они грамотно всё оформили. Причем некоторые товары продаются онлайн. Но были случаи, когда они продавали на месте. И, судя по данным полиции, их за руку поймали – и штрафы наложили".

Эксперт сомневается, что компаниям, о которых упомянул АМКУ, что-то серьезнее грозит.

"Сам факт открытия дела еще ничего не значит. У нас их на кого угодно открывают. Как говорил Сталин – был бы человек, а дело найдется. Практически любой мэр у нас подвешен на какие-то уголовные дела, – подчеркивает Николай Спиридонов. – Учитывая, что сейчас есть волны недовольства в связи с избирательным карантином, взялись и за тот же "Эпицентр"… Но ведь подобная ситуация и с рядом международных компаний, работающих в Украине. Но на них у нас никто не замахивается, хоть там тоже неконкурентные условия".

При этом, по мнению эксперта УИП, с юридической точки зрения сами правительственные постановления о карантине – спорны.

"Они не прошли через Раду, не было введено Чрезвычайное положение… Неудивительно, что дела, связанные с нарушением карантина, будут рассыпаться в судах. Уже рассыпаются, – отмечает Николай Спиридонов. – С моей точки зрения – никого штрафовать не нужно. Проблемы, которые создаются теперь уже крупному бизнесу, могут еще больше ударить по бюджету. Я считаю, что "Эпицентр К" стоит поблагодарить. За то, что перечисляет огромные налоги в бюджет, оплачивал полеты "Мрии", обеспечивает больницы масками, антисептиками, выделяет средства на борьбу с эпидемией. Люди будут говорить, что "наворовали, крохи с барского стола кинули". Но нужно понимать, бюджет во многом держится на крупном бизнесе".

По словам эксперта, сама система "карантинных штрафов" – незаконна.

"Так что – или не штрафовать никого, или поднимать вопрос о (не)законности постановлений Кабмина, связанных с карантином. Потому что именно наше правительство своими незаконными постановлениями создало условия, когда одни стали ровнее других, внеся очередной раскол в украинское общество, – говорит Николай Спиридонов. – Да, хотелось бы равных условий для бизнеса. Но если сейчас начать травить еще и крупные компании, мы просто потопим и без того почти утонувший бюджет".

"Сумма штрафа будет несоизмерима с размером прибыли, полученной за период карантина"

Политический эксперт Денис Гороховский отмечает: "Учитывая, что "Эпицентр" решал свои вопросы относительно работы в период карантина на уровне первых лиц государства, маловероятно, что претензии АМКУ чем-то закончатся".

Денис Гороховский допускает вариант, когда в попытке "сохранить лицо", АМКУ оштрафует торговую сеть.

"Но сумма штрафа будет несоизмерима с размером прибыли, полученной за период карантина, – уверен политэксперт. – Предпосылок говорить о каких-то реальных санкциях на сегодняшний день нет".

В целом, по мнению Дениса Гороховского, ситуация с "Эпицентром" лучше всего показала дуализм власти в вопросах карантинных ограничений, когда одним можно было всё, а другим – ничего.

Напомним, эксперты рассказали, почему "гуманитарный груз" "Эпицентра" с обходом НДС и подставой для Зеленского - поступок за гранью добра и зла.

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