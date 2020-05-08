Антитабачная ОО «Життя» записала всех в лоббисты табачных компаний, – СМИ

Директор антитабачной ОО "Життя" Лилия Олефир в своем интервью озвучила бескомпромиссную позицию борцов с курением, которую можно коротко охарактеризовать давней формулой: "Кто не с нами, тот против нас". В то время, как к методам и инициативам самой организации возникает все больше вопросов, пишет "Апостроф".

Как отмечает издание, "не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы, проанализировав вполне конкретные кейсы и почитав инициативы "антитабачных комсомольцев", найти целый ворох примеров того, что их подходы не просто не работают, а наносят попутный ущерб сразу по нескольким направлениям".

На сегодняшний день количество курящих граждан Украины примерно соответствует среднеевропейским показателям – ежедневно курящих около 20% процентов. То есть в Европе акцизы выше, цены на сигареты отличаются в разы, но уровень курения статистически примерно одинаковый с украинским.

В то же время, в своем интервью Олефир заявляет, что Украина демонстрирует успехи в борьбе с курением: "Так, это можно увидеть в повышении налогов и акцизов на табачные изделия... Эта политика является выигрышной для Украины, потому что растут поступления в бюджет, а употребление товара уменьшается".

По ее словам, постоянное повышение акцизов на сигареты, привело к падению продаж сигарет на 20%. Но это же привело к тому, что в прошлом году контрабанда составила 7% всего рынка табачных изделий, но усилия антитабачного лобби направлены исключительно против легальных производителей и никак не против контрабанды и контрафакта.

Утверждая, что табачный лоббизм носит массовый характер, Олефир оставила без внимания тот факт, что необдуманное жесткое регулирование привело к сокращению легального рынка на 40%. Нелегальный рынок сигарет за период с 2017 года вырос в 6 раз. Потребление при этом падает куда меньшими темпами. По сути, там, где сжимается легальный рынок, его место занимает контрабанда.

Как подчеркивает автор материала, нужен поиск компромиссных решений, которые пойдут на пользу обществу в целом – и его здоровью, и экономике. Курение вредит здоровью и распространение табачной продукции должно быть урегулировано, но методами, которые действительно будут эффективно влиять на ситуацию.

Ранее сообщалось, что Украину ожидает новый табачный кризис.

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