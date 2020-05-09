Флешмоб, автопробег и интерактивная онлайн-платформа: как ОПЗЖ отмечает День Победы в Днепре

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Днепровская команда партии "Оппозиционная платформа – За
жизнь" вместе с народным депутатом Олегом Волошиным, главой региональной
парторганизации Геннадием Гуфманом
возложили цветы к Монументы Славы.
Геннадий Гуфман отметил, что несмотря на ограничения и на
карантин возле Памятника Славы – цветы, люди и царит особая атмосфера. По его
словам, в сердцах миллионов людей живет и уважение, и благодарность к
поколению, спасшему мир, которое победило в этой войне.
"Для меня, как и миллионов нормальных украинцев, не
ставят под сомнение значимость этого праздника. В городе везде чувствуется, что
эта дата важна для горожан. Это стабильность в меняющемся мире. Цинично
сравнивать, но прийти и возложить цветы в карантин – это несравнимый риск по
отношению к тому, что пережили наши деды. Поэтому, соблюдая все меры
осторожности, но возле всех памятников событиям и героям той войны сегодня
будут цветы", – отметил народный депутат от фракции "Оппозиционная платформа –
За жизнь" Олег Волошин.
По инициативе партии "Оппозиционная платформа – За жизнь"
шесть дней назад была запущена
онлай-платформа ко Дню Победы, которая быстро стала популярной. Здесь можно
написать открытки благодарности участникам Второй мировой войны. Они будут
закреплены на символической Доске памяти. Организаторы получили и разместили
уже более 400 открыток с благодарностями, историями и рассказами о подвигах
своих родных.
Открытки со словами "Спасибо за жизнь" приходят с разных
уголков страны и даже от жителей других стран.
Заполнили онлайн-открытки народный депутат Украины,
сопредседатель политической партии "Оппозиционная платформа – За життя" Вадим
Рабинович, народные депутаты Наталья Королевская и Олег Волошин. Участником проекта
"Дякуємо за життя"-2020 также стал заслуженный артист Украины Гарик Кричевский.
Он записал видео – обращение к днепрянам, в котором говорит, что из-за
карантина не сможет приехать в Днепр, но обязательно поздравит ветеранов с
праздником. Там же есть и праздничный онлайн-привет от легендарного
беларусского ансамбля "Песняры". Художественный руководитель ансамбля Игорь
Свечкин душевно поздравил ветеранов и жителей Днепра с 9 мая.
В 2019 году ВИА "Песняры" и Гарик Кричевский на
Фестивальном причале дали концерт по приглашению руководителя областной
организации партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Геннадия Гуфмана. Их
выступление было частью большого праздника "Дякуємо за життя!".
Кроме того, около 100 машин с активистами и сторонниками
партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" 9 мая в Днепре колоннами проедут
через весь город и соединятся на Фестивальном причале, на котором несколько лет
подряд проходили масштабные мероприятия под названием "Дякуємо за життя". Здесь
два года подряд проходил главный флешмоб праздника – "Вальс-життя"
С Фестивального причала
автопробег направится к Памятнику Воинам 152-й стрелковой дивизии, который
находится на улице Набережная Заводская, перед жилым массивом Красный Камень.
Открыли памятник в 1985 году к 40-летию Великой Победы. Здесь команда
Днепропетровской областной организации "Оппозиционная платформа – За жизнь"
возложит цветы к памятнику.
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