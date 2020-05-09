Флешмоб, автопробег и интерактивная онлайн-платформа: как ОПЗЖ отмечает День Победы в Днепре

Днепровская команда партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" вместе с народным депутатом Олегом Волошиным, главой региональной парторганизации Геннадием Гуфманом возложили цветы к Монументы Славы.



Геннадий Гуфман отметил, что несмотря на ограничения и на карантин возле Памятника Славы – цветы, люди и царит особая атмосфера. По его словам, в сердцах миллионов людей живет и уважение, и благодарность к поколению, спасшему мир, которое победило в этой войне.

"Для меня, как и миллионов нормальных украинцев, не ставят под сомнение значимость этого праздника. В городе везде чувствуется, что эта дата важна для горожан. Это стабильность в меняющемся мире. Цинично сравнивать, но прийти и возложить цветы в карантин – это несравнимый риск по отношению к тому, что пережили наши деды. Поэтому, соблюдая все меры осторожности, но возле всех памятников событиям и героям той войны сегодня будут цветы", – отметил народный депутат от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Олег Волошин.





По инициативе партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" шесть дней назад была запущена онлай-платформа ко Дню Победы, которая быстро стала популярной. Здесь можно написать открытки благодарности участникам Второй мировой войны. Они будут закреплены на символической Доске памяти. Организаторы получили и разместили уже более 400 открыток с благодарностями, историями и рассказами о подвигах своих родных.

Открытки со словами "Спасибо за жизнь" приходят с разных уголков страны и даже от жителей других стран.

Заполнили онлайн-открытки народный депутат Украины, сопредседатель политической партии "Оппозиционная платформа – За життя" Вадим Рабинович, народные депутаты Наталья Королевская и Олег Волошин. Участником проекта "Дякуємо за життя"-2020 также стал заслуженный артист Украины Гарик Кричевский. Он записал видео – обращение к днепрянам, в котором говорит, что из-за карантина не сможет приехать в Днепр, но обязательно поздравит ветеранов с праздником. Там же есть и праздничный онлайн-привет от легендарного беларусского ансамбля "Песняры". Художественный руководитель ансамбля Игорь Свечкин душевно поздравил ветеранов и жителей Днепра с 9 мая.

В 2019 году ВИА "Песняры" и Гарик Кричевский на Фестивальном причале дали концерт по приглашению руководителя областной организации партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Геннадия Гуфмана. Их выступление было частью большого праздника "Дякуємо за життя!".

Кроме того, около 100 машин с активистами и сторонниками партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" 9 мая в Днепре колоннами проедут через весь город и соединятся на Фестивальном причале, на котором несколько лет подряд проходили масштабные мероприятия под названием "Дякуємо за життя". Здесь два года подряд проходил главный флешмоб праздника – "Вальс-життя"

С Фестивального причала автопробег направится к Памятнику Воинам 152-й стрелковой дивизии, который находится на улице Набережная Заводская, перед жилым массивом Красный Камень. Открыли памятник в 1985 году к 40-летию Великой Победы. Здесь команда Днепропетровской областной организации "Оппозиционная платформа – За жизнь" возложит цветы к памятнику.

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