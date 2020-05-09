Вирусный День Победы: как пандемия и пропаганда отразились на 9 мая

В этом году празднование 9 мая приобретает особые черты. Помпезные мероприятия в честь 75-летия Победы над нацистской Германией, которые планировала Россия, пришлось пересмотреть из-за коронавирусной инфекции. При этом кремлевская пропаганда проецирует свой вирус, не оставляя попыток переписать историю. Свою игру ведёт и Беларусь. А в Украине День Победы продолжают использовать для раскола общества. Журналисты "Комментариев" разбирались во всех подводных камнях сегодняшнего праздника.



День Победы и вирус российской пропаганды

Россия как правопреемница СССР перетянула на себя не только имперские амбиции распавшегося Союза, но и львиную долю пропаганды. Последняя особенно мощно была запущена в годы правления Путина. И "дедывоевали" наряду с "незабудем-непростим" стали таким же "брендом" роспропаганды как "крымнаш" и "ихтамнет".

При этом как-то "забылось", что за первые 20 послевоенных лет был проведен лишь один парад в честь Победы – 24 июня 1945 года. После чего два десятилетия праздничные мероприятия ограничивались, как правило, салютом. Война была и остается для немногих оставшихся в живых ветеранов – болью, а не поводом побряцать оружием, взять трафаретный Рейхстаг и пригрозить, что "можем повторить".

С 2008 года после немалого перерыва парад в РФ стал проводиться с участием боевой техники, в том числе военной авиации. А пять лет спустя была запущена по всей стране акция "Бессмертный полк", участники которой выходили на улицы с портретами своих воевавших предков.

"Российская Федерация – единственное государство мира, поставившее Вторую мировую войну на службу собственной пропаганде. Но стоит ли этому удивляться, ведь фальсификация истории с самого начала была одной из идеологических опор Московского государства, – подчеркивает военный и политический эксперт директор Международного центра противодействия российской пропаганде Юрий Кочевенко. – В России на переписывание истории выделяются огромные средства. При этом уважающие себя российские историки сейчас неохотно пишут о Второй мировой войне… А те, кто пишет, делают это в строгом соответствии с указаниями Кремля. В их интерпретации это – совсем другая война, имеющая мало общего с реальной".

Для российской власти, подчеркивает Кочевенко, эта война – фундаментальное основание навязываемой россиянам государственной модели о необходимости вечного сплочения перед лицом вечного врага – Запада. И все внутренние проблемы, запредельная коррупция властной элиты, и, как следствие, запредельная нищета населения, должны казаться ничтожными на фоне внешней угрозы.

"Во внешней политике тема войны используется российской пропагандой как форма идеологической и информационной экспансии, – уверяет эксперт. – Любые связанные с войной даты (не только 9 мая, но в первую очередь, конечно, его) Россия стремится использовать для закрепления своего культурного и информационного доминирования на постсоветском пространстве. А вовсе не чтобы почтить память погибших".

В этом году карты Кремля спутал коронавирус. В середине апреля Путин вынужден был заявить о том, что парада Победы, на который упорно зазывали мировых лидеров (согласились немногие), 9 мая не будет. Ну, по крайней мере, в изначальном виде.

На данный момент известно, что состоится только воздушная часть парада. Наземную же перенесли на неопределенный срок.

"Для России День Победы при Владимире Путине стал, без преувеличения, главным праздником страны. В этом году в связи с 75-летием со дня капитуляции гитлеровской Германии планировалось провести беспрецедентные по масштабу мероприятия по всей стране, в том числе, так называемый Парад Победы с участием лидеров многих государств в столице РФ, – отмечает политический эксперт, дипломат Вадим Трюхан. – Поначалу даже президент США Дональд Трамп сразу не отверг приглашение из Москвы, а президент Франции Эмманюэль Макрон и вовсе публично пообещал прибыть на празднования".

При этом, подчеркивает Вадим Трюхан, по мнению многих международных обозревателей, хозяин Кремля рассматривал Парад Победы на Красной площади в качестве Парада своей личной Победы.

"Он должен был пройти после намеченного на 22 апреля референдума, посвященного изменениям в Конституцию, призванным фактически провозгласить его пожизненным президентом (или скорее царем всея Руси де факто), – поясняет дипломат. – Коронавирус внезапно спутал все карты. И референдум, и парад были перенесены на неопределенный срок. Несмотря на то, что соответствующие репетиции были проведены и на подготовительные работы потрачено многомиллионные сумы".

Официально по данным на 7 мая в РФ было уже около 170 тысяч инфицированных, количество умерших перевалило за 1,5 тысячи. Так что у Кремля просто не было выбора. Хоть шоу, конечно, хотелось…

Впрочем, без представлений не обойдется. Чем не шоу – указ Путина о награждении северокорейского лидера Ким Чен Ына юбилейной медалью "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг."? Два диктатора прекрасно "спелись". Сообщается, что Ким Чен Ын награжден за внесенный им большой вклад в увековечение памяти погибших и погребенных на территории КНДР советских граждан.

На фоне запоздалых и неадекватных решений по реагированию на пандемию как федеральных, так и местных властей, драматического роста заболевших и умерших от COVID-19, роста недовольства населения по всей стране из-за ухудшения собственного социально-экономического положения, как результат фактической остановки работы малого и среднего бизнеса, беспрецедентно упал и рейтинг доверия к Владимиру Путину (согласно данным "Левада-центра" – до 59%, что на 10% ниже, чем в феврале, а также является самым низким уровнем одобрения за все время проведения опросов с 2000 года).

"Для Путина и его окружения принципиально важно использовать День Победы для отвлечения внимания россиян от нарастающих проблем и сбить тренд увеличения протестных настроений, – отмечает Вадим Трюхан. – Тем не менее, ничего нового пока что придумать не удаётся. Единственная разница нынешних мероприятий от тех, которые проводились в прошлые 4-5 лет, заключается в том, что теперь они носят виртуальный, а не уличный характер. Наименования же не изменились. Тот же "Бессмертный полк", то же пение "Дня Победы" (правда, теперь уже почему-то на 100 языках), те же георгиевские ленточки как символ русского "величия" и так далее. "Изюминкой" нынешних официальных мероприятий можно считать разве что награждение Ким Чен Ына медалью, выпущенной специально к 75-летию Дня Победы, которую даже не смогли вручить ему лично, а довольствовались передачей из рук Посла РФ в КНДР северо-корейскому министру иностранных дел".

На самом деле, уверен эксперт, в эти дни как никогда ранее стала очевидной главная проблема путинского режима и одурманенного им населения.

"Она состоит в том, что при СРСР советские люди мечтали о счастливом будущем, а сейчас Кремль сумел заставить собственных подданных искренне мечтать о счастливом прошлом, – поясняет Вадим Трюхан. – При этом многие россияне не понимают, что то прошлое полито кровью десятков миллионов их предков и "счастливым" может считаться только в кавычках".

…9 мая россияне, стремительно несущиеся в прошлое, намерены выйти на балконы с портретами воевавших в страшные 40-е прошлого века родственников (или просто разместить снимки в окнах) – и исполнить традиционную песню "День Победы". Ну и разного рода онлайн-акций тоже будет великое множество. Как и пропагандистских атак по всем фронтам, включая Белорусский.

День Победы и "Белорусский фронт"

Бессменный лидер Беларуси – Александр Лукашенко, занял во время коронавирусной атаки особую позицию. Карантинные меры были введены точечно и мягко. Пандемию Лукашенко не признаёт (хоть в стране уже подтверждено более 20 тысяч инфицированных и свыше 110 летальных исходов). На рекомендации ВОЗ – плюет с высоты своего поста. Ну и над Путиным, который – то ли в бункере какое-то время прятался, то ли еще где – как бы издевается.

Так, Лукашенко отказался отменить военный парад 9 мая в Минске по случаю 75-летия Победы.

Подчеркнув, что никого тащить на это мероприятие не будут, президент отметил, что тысячи людей хотят, чтобы этот парад состоялся. И заверил, что это - "не самое опасное с точки зрения эпидемиологов и вирусологов мероприятие".

При этом президент сообщил, что впервые за 20 с лишним лет ветеранов не будут организованно привозить на парад. В целях сохранения их здоровья. Но соответствующие выплаты, понятно, произвели.

"На то, чтобы стать вишенкой на торте во всей этой истории с виртуальным празднованием 75-летия Победы, ценой в около 40 млн жизней советских людей, несомненно претендует Александр Лукашенко, который не отказался от проведения парада Победы в Минске", – отмечает Вадим Трюхан.

По мнению политэксперта, своим решением Лукашенко не только поставил под угрозу жизни тысяч граждан Беларуси, но и публично бросил вызов Путину.

"Сложно судить, упадет ли еще больше и так просевший рейтинг нынешнего президента России. Но в том, что из-за строптивости президента Беларуси, отношения между двумя диктаторами будут испорчены, сомневаться не приходится, – считает Вадим Трюхан. – Кроме того, можно ожидать распространения в соцсетях множества мемов, в которых будет обыгрываться смелость белорусского лидера и беспомощность московского старца".

Заявив, что Беларусь – живой памятник той войны, так как первой из республик СССР приняла на себя удар и была фактически стерта с лица земли, Лукашенко призвал посетить парад представителей всех государств. Особенно – постсоветских.

В Офисе президента Украины уже предупредили, что Владимир Зеленский на парад в Минск не поедет. Аргументировали тем, что во время карантина он не совершает иностранных визитов.

Что до РФ, то ее представители, скорее всего, будут. А вот ряд журналистов – нет. На днях стало известно, что из Беларуси выдворили съемочную группу "Первого канала" России. Причина традиционна – транслировали фейки. В этот раз о "глобальной вспышке коронавируса" под Минском.

"На фоне всей этой неприятно пахнущей истории, связанной с виртуальным празднованием несуществующей Победы, а скорее – желанием устроить так или иначе очередной пир во время очередной чумы, хочется пожелать россиянам и белорусам мудрости, смелости и решительности, – говорит Вадим Трюхан. – Они необходимы им, чтобы снять наконец-то розовые очки, придуманные для них путинской пропагандой. Нужно не мечтать о повторении кровавого (а никакого не счастливого или тем более величественного) прошлого, а начать жить настоящим. Строить мирное демократическое будущее, в котором во главе угла – человеческая жизнь, а не болезненные фантазии очередного фюрера, царя или президента о величии очередной империи, как бы она ни называлась по их давно неработающей Конституции".

День Победы и украинские реалии

Российская агрессия привела к тому, что в Украине серьезно пересмотрели подходы к 9 мая. Если с 1991 по 2015 годы в эту дату официально отмечали День Победы в Великой Отечественной войне, то вот уже пять лет как это – увековечение победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов. Плюс – появилась новая дата. 8 мая в нашей стране, как и во всей Европе, отмечается День памяти и примирения. Ну и – в рамках декоммунизации запрещена советская символика. Под особый удар попали георгиевские ленты, которыми "метили" себя во время оккупации украинских территорий россияне и их приспешники.

Традиционно под 9 мая ситуацию в стране "шатали" явные и полуявные сторонники "русского мира". Упирали на историческую память, на "братство славянских народов". Клеймили позором ветеранов УПА. В общем, дата была непростая для украинской власти. И скорее раздирала, чем "сшивала" страну.

"Для Украины День Победы действительно является в большей степени разделяющим праздником, чем объединяющим, – отмечает политолог-международник Георгий Кухалейшвили. – Так уж сложилось, что украинцы воевали по разные стороны окопов. Жители Восточной Украины, которая была на тот момент в составе СССР, служили в Советской Армии. А жители присоединенной к СССР в 1939 году Западной Украины, которую затем оккупировал Третий Рейх, служили либо на стороне вермахта (Дивизия СС Галичина, батальон Эдельвейс), или же развернули национально-освободительную войну против Нацистской Германии и СССР в составе полупартизанских вооруженных формирований вроде УПА".

В истории, подчеркивает Георгий Кухалейшвили, нет какой-то правды. Есть факты, которые нужно принять – и к которым должны относиться терпимо.

"Раскол в Украине на этой почве заключается в том, что политические силы, ориентированные на сближение с РФ, или левые, отдают дань памяти военнослужащим Советской Армии, а правоцентристы и консерваторы преподносят УПА как чуть ли не прототип Вооруженных сил Украины или костяк украинской государственности, – поясняет эксперт. – С моей точки зрения, 8 или 9 мая, или день окончания Второй мировой войны (2 сентября) должны быть лишены идеологической окраски – и восприниматься, прежде всего, как дни памяти".

Результаты исследования, проведенного в апреле текущего года фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, демонстрируют, что перекос сознания никуда не делся. Так, около 52% украинцев всё еще придерживаются советской интерпретации, что День Победы – это, прежде всего, празднования победы советского народа в Великой Отечественной войне. Лишь 32% понимают эту дату как день празднования победы антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне и вклада в нее украинского народа. При этом 56% респондентов считает, что СССР вместе с Германией ответственен за начало Второй мировой войны (не согласны с этим 24% и еще 20% не определились).

"Сомневаюсь, что 9 мая будут в этом году использовать для раскачки негативных настроений в Украине. Масштаб не тот, плюс из-за коронавируса любые шествия отменены, – говорит эксперт по национальной безопасности и обороне Украинского института будущего (УИБ) Ираклий Джанашия. – РФ сейчас куда выгоднее ослабить институт президентства в Украине в глазах украинцев (с чем, в принципе, действующий президент и сам справляется на ура). А заодно – подорвать веру народа в правительство (и тут Кабмин не подкачал). Вот и дальше они будут давить на эти точки".

Коронавирус в какой-то мере пришел Зе-команде на помощь под первое их 9 мая во власти. В правительстве уже заявили, что в связи с карантином в Украине не будут проводиться 8 и 9 мая массовые мероприятия. Индивидуальные поздравления ветеранов, конечно, обеспечат. Но парадов-шествий-концертов – не ждите. Учитывая, что провокации возможны, правоохранители перейдут на усиленные режим службы.

Кто-то, несмотря на противостояние с центром, подошел к ситуации с пониманием. Тот же мэр Днепра Борис Филатов призвал граждан отметить День победы онлайн (в том числе, делясь в социальных сетях историями своих родственников, имя каждого из которых обещали воспроизвести на здании горсовета с помощью лазерной проекции).

Ну, а кто-то не может обойтись без политпиара. К примеру, партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" раскритиковала правительство, которое, по мнению Медведчука и Ко, "приняло решение не праздновать День Победы, цинично прикрываясь карантином и заботой о здоровье граждан". Мол, ОПЗЖ предлагала к юбилею существенно увеличить денежную помощь ветеранам и участникам войны, обеспечить госфинансирование на обустройство мемориалов и памятников, посвященных Победе, упорядочить военные кладбища... А власть – проигнорировала.

Между тем, Верховная Рада 7 мая во время внеочередного заседания почтила минутой молчания память тех, кто погиб во Второй мировой войне. Впрочем, для роспропагандистов и их агентов это прошло незамеченным…

Противостоять пропаганде РФ можно только через формирование и активное продвижение собственных наративов, основанных на доказанных исторических фактах, уверен Юрий Кочевенко.

"И в предыдущие годы была проделана значительная работа в этом направлении, – отмечает директор Международного центра противодействия российской пропаганде. – Но, конечно, делать это в условиях, когда враг захватил половину информационного пространства, когда подконтрольные прихлебателям оккупантов, украинские телеканалы напрямую льют в головы украинце путинскую пропаганду, а власть пассивна, очень сложно. И только активность гражданского общества может помешать этому".

Противостоять в Украине кремлевским атакам "под День Победы" нужно, не закручивая гайки в ту или иную сторону, считает Ираклий Джанашия.

"Следует отмечать эту дату совместно с европейскими представителями – как день наступления мира, а не День Победы, – отмечает эксперт УИБ. – Ведь по факту 9 мая – это не праздник, а напоминание следующим поколениям того, что никогда не должно повториться".

Как ранее писали "Комментарии", в День победы в России вместо парада в небо взлетят современные боевые самолеты и вертолеты.

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