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Ким Чен Ын получил от Путина медаль в честь юбилея Победы

Президент России Владимир Путин признал заслуги северокорейского коллеги Ким Чен Ына в увековечивании памяти советских солдат

сегодня, 13:05
Автор:

• Екатерина Белоброва

Ким Чен Ын получил от Путина медаль в честь юбилея Победы

Глава Российской Федерации Владимир Путин наградил руководителя северокорейской республики Ким Чен Ына юбилейной медалью в честь "75-летия со Дня Великой Победы" за персональные заслуги в увековечивании погибших и погребенных на территории КНДР советских граждан и проявленную заботу о сохранности захоронений и мемориалов советских воинов. Об этом сообщает Посольство России в КНДР на своей странице в Facebook.

Медаль была передана российскими дипломатами в руки министру иностранных дел КНДР Ли Сон Гвону, который торжественно пообещал вручить ее вождю.

"После этого состоялась краткая беседа, в ходе которой был подтвержден настрой на продолжение активных усилий по последовательной реализации достигнутых в апреле 2019 года во Владивостоке договоренностей руководителей двух стран, нацеленных на дальнейшее развитие и укрепление многогранного российско-корейского сотрудничества", - указано в сообщении.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что международное сообщество совсем недавно горячо обсуждало исчезновение лидера КНДР Ким Чен Ына, который, по отрывочным данным, пережил тяжелую операцию на сердце и впал в кому. Тогда снизить градус напряжения вокруг исчезновения Ына попытался его советник по национальной безопасности. Мун Чжон Ин, который согласился пообщаться с представителями CNN. Он заявил, что Ким Чен Ын жив. Более того, он абсолютно здоров. Сейчас он, якобы, находится в районе Вонсана, куда приехал еще 13 апреля. Ничего подозрительного замечено не было, говорит Мун Чжон Ин. При этом официальная газета КНДР "Нодон синмун" написала, что Ким Чен Ын сейчас занимается бумажной работой. В частности, он отправил письмо с благодарностью тем, кто строит туристическую зону на побережье Северной Кореи. 


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