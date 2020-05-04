Боемашины и салют: в Москве репетируют воздушный парад Победы

Сегодня, 4 мая, в Москве будут репетировать воздушный парад, который устроят вместо традиционного в День победы 9 мая. Об этом пишут российские СМИ со ссылкой на пресс-секретаря главы РФ Дмитрия Пескова.

Сообщается, что репетиция пройдет в режиме временного использования воздушного пространства, как, собственно, и 9 мая. Из-за пандемии коронавируса традиционный парад в РФ пройдет осенью, в субботу же в небо взлетят современные боевые самолеты и вертолеты, а вечером в центре 32-х городов страны состоятся салюты.

Как ранее сообщали “Комментарии”, в России у 49 кадетов и преподавателей петербургского Нахимовского военно-морского училища обнаружили COVID-19. Некоторые из них были в Москве и участвовали в репетиции парада ко Дню победы на Красной площади. Об этом пишут российские СМИ.

Согласно информации московских журналистов, в изоляции пребывает еще 155 школьников, которые ожидают тест на коронавирус. Что же касается инфицированых, большинство из них - дети от 15 до 17 лет. В больнице находятся и преподаватели, в частности - начальник Нахимовского училища Анатолий Минаков.

Также мы писали, что президент Беларуси Александр Лукашенко убежден, что отмена парада Победы из-за коронавируса непростительна.

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