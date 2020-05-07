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Из Беларуси выдворили российских журналистов "Первого канала" за фейки по ТВ

Телеканал «Беларусь 1» обвинил российских коллег «Первого канала» в информационной атаке на Минск

сегодня, 10:20
Автор:

• Елена Волкова

Из Беларуси выдворили российских журналистов "Первого канала" за фейки по ТВ

Из Беларуси выдворили съемочную группу “Первого канала” России, на котором транслировали фейки про коронавирус в стране. Об этом сообщают белорусские СМИ.

Так, накануне телеканал "Беларусь 1" обвинил российских коллег "Первого канала" в информационной атаке на Минск. Речь идет о репортаже о глобальной вспышке коронавируса в городке под Минском. Россияне показали кладбище, а также президента Александра Лукашенко, который “не парится” на счет опасной ситуации в его стране. Только в одном сюжете белорусы насчитали 7 фейков и уверены: “Первому каналу” стоит снимать правдивые сюжеты о коронавирусе в России.

Ранее "Комментарии" сообщали, что власти Беларуси не станут закрывать границы,  несмотря на пандемию. Об этом заявил президент Республики Беларусь Александр Лукашенко. Одним из основных негативных моментов, который ударил по Беларуси, является "психоз, связанный с пандемией", считает президент.

Также мы писали, что глава нашего государства Владимир Зеленский не намерен ехать в Минск для участия в торжественном параде Победы, который пройдет в столице Беларуси 9 мая.


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Источник: comments.ua
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