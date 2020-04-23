Беларусь не будет закрывать границы, - Лукашенко

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Власти Беларуси не станут закрывать границы, несмотря на пандемию. Об этом заявил президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.
"Мы определили три коридора, по которым до сих пор передвигаются люди и грузы. И закрываться не собираемся, пока нет такой необходимости. Контролируем людей, грузы, непросто нам это достается и недешево обходится, но мы так действуем", - уточнил глава государства.
Действия других стран в отношении ограничений не повлияют на это решение.
"Союзники, которые десятилетиями открывали границы, устанавливали добрые отношения между собой, эти границы восстановили за один день и разрушили отношения", - отметил Лукашенко.
Одним из основных негативных моментов, который ударил по Беларуси, является "психоз, связанный с пандемией", резюмировал президент.
Как сообщал портал "Комментарии", ранее президент Александр Лукашенко распорядился возобновить учебный процесс в стране.
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