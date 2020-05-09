Мы все в долгу перед героями Второй мировой войны, - Виктор Медведчук

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Партия "Оппозиционная платформа ‒ За жизнь" поздравила
украинцев с Днем Победы.
"Я хочу искренне поздравить всех наших ветеранов, участников боевых действий, тех, кто в тылу ковал Победу, которая была провозглашена 9 мая 1945 года", – сказал председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа ‒ За жизнь" Виктор Медведчук после возложения цветов к Вечному огню в парке Славы.
Виктор Медведчук рассказал, что партия накануне 9 мая
поздравила ветеранов Второй мировой войны в Украине: и участников боевых
действий, и тех, кто трудился в тылу. Нардеп отметил, что ОПЗЖ будет делать все
от нее зависящее, чтобы жизнь ветеранов в нашей стране стала легче.
"Наша фракция в парламенте будет продолжать борьбу за повышение пенсий для ветеранов Второй мировой войны до 7 500 гривен, будет отстаивать исполнение решения Конституционного Суда, которым восстановлены льготы ветеранам, достойное медицинское обслуживание и финансирование ветеранских организаций", – заявил Медведчук.
Кроме того, политик рассказал, что ОПЗЖ инициирует
создание общественного движения под названием "Национальный фронт за защиту
исторической памяти". Он заявил, что на сегодняшний день историческая память
нуждается в том, чтобы ее не просто восстановили, а чтили и уважали.
В условиях карантина из-за коронавируса партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" организовала автопробег, целью которого является привлечение внимания к празднику Дня Победы. Руководители партии останавливаются возле каждого памятного монумента и возлагают цветы, отдавая дань великому подвигу народа, победившего фашизм.
Депутаты от
"Оппозиционной платформы – За жизнь" также призвали всех присоединиться к
всеукраинскому флешмобу и спеть песню "День Победы".
"Наших героев создала история СССР и независимой Украины. Эту историю, это уважение, эту дань героизму мы должны сохранить! С великим праздником Победы!" – сказал Виктор Медведчук.
Напомним, в этом году празднование 9 мая приобретает особые черты. Помпезные мероприятия в честь 75-летия Победы над нацистской Германией, которые планировала Россия, пришлось пересмотреть из-за коронавирусной инфекции. При этом кремлевская пропаганда проецирует свой вирус, не оставляя попыток переписать историю. Свою игру ведёт и Беларусь. А в Украине День Победы продолжают использовать для раскола общества. Журналисты "Комментариев" разбирались во всех подводных камнях сегодняшнего праздника.
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