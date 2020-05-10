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Зеленский поздравил с Днем матери и опубликовал фото из семейного архива

Владимир Зеленский показал детское фото с матерью, а также фото жены и детей

сегодня, 13:00
Автор:

• Татьяна Веремеева

Зеленский поздравил с Днем матери и опубликовал фото из семейного архива

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем матери. Пост с поздравлением он опубликовал на своей странице в Facebook. К поздравлению глава государства прикрепил свои семейные фотографии.

Зеленский показал свою детскую фотографию, на которой его держит на руках мать, Римма Зеленская. Также он опубликовал фото с женой Еленой Зеленской и детьми.

"Я благодарю свою родную маму Римму Владимировну и возлюбленную Елену Зеленскую. Мне повезло иметь рядом двух женщин, которых я смело могу назвать лучшими мамами в мире. Искренне поздравляю всех матерей Украины! Будьте здоровыми и всегда имейте повод гордиться собой и своими детьми!", – написал Зеленский.

Напомним, что День матери в Украине уже больше 20 лет отмечают во второе воскресенье мая, согласно указу президента "О Дне матери" от 10 мая 1999 года. В 1929 году праздник впервые отметили на территории нашей страны – во Львове. Союз украинок также стал инициатором празднования в этот день в Тернопольской области. После прихода советской власти отмечать День матери в Украине запретили. Праздник вернулся в нашу страну только в начале 90-х годов.


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