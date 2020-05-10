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Звание Мать-героиня получили 678 украинских женщин

Больше всего матерей-героинь в Волынской области

сегодня, 14:41
Автор:

• Татьяна Веремеева

Звание Мать-героиня получили 678 украинских женщин

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ "О присвоении почетного звания "Мать-героиня". Согласно документу, звание получили 678 женщин в нашей стране. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Звание "Мать-героиня" присвоено женщинам, которые воспитали до 8 лет пятерых и более детей. Больше всего матерей-героинь в этом году оказалось в Волынской и Ровенской областях.

Награды получили жительницы таких областей:

- Винницкой – 31;
- Волынской – 108;
- Днепропетровской – 12;
- Донецкой – 17;
- Житомирской – 26;
- Закарпатской – 49;
- Запорожской – 14;
- Ивано-Франковской – 39;
- Киевской – 16;
- г. Киев – 20;
- Кировоградской – 9;
- Луганской – 2;
- Львовской – 58;
- Николаевской – 16;
- Одесской – 34;
- Полтавской – 8;
- Ровенской – 74;
- Сумской – 7;
- Тернопольской – 15;
- Харьковской – 15;
- Херсонской – 3;
- Хмельницкой – 20;
- Черкасской – 18;
- Черновицкой – 53;
- Черниговской – 14.

Ранее "Комментарии" писали, что Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем матери. Пост с поздравлением он опубликовал на своей странице в Facebook. К поздравлению глава государства прикрепил свои семейные фотографии. Зеленский показал свою детскую фотографию, на которой его держит на руках мать, Римма Зеленская. Также он опубликовал фото с женой Еленой Зеленской и детьми.


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