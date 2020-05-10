Звание Мать-героиня получили 678 украинских женщин

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ "О присвоении почетного звания "Мать-героиня". Согласно документу, звание получили 678 женщин в нашей стране. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.



Звание "Мать-героиня" присвоено женщинам, которые воспитали до 8 лет пятерых и более детей. Больше всего матерей-героинь в этом году оказалось в Волынской и Ровенской областях.

Награды получили жительницы таких областей:

- Винницкой – 31;

- Волынской – 108;

- Днепропетровской – 12;

- Донецкой – 17;

- Житомирской – 26;

- Закарпатской – 49;

- Запорожской – 14;

- Ивано-Франковской – 39;

- Киевской – 16;

- г. Киев – 20;

- Кировоградской – 9;

- Луганской – 2;

- Львовской – 58;

- Николаевской – 16;

- Одесской – 34;

- Полтавской – 8;

- Ровенской – 74;

- Сумской – 7;

- Тернопольской – 15;

- Харьковской – 15;

- Херсонской – 3;

- Хмельницкой – 20;

- Черкасской – 18;

- Черновицкой – 53;

- Черниговской – 14.

Ранее "Комментарии" писали, что Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем матери. Пост с поздравлением он опубликовал на своей странице в Facebook. К поздравлению глава государства прикрепил свои семейные фотографии. Зеленский показал свою детскую фотографию, на которой его держит на руках мать, Римма Зеленская. Также он опубликовал фото с женой Еленой Зеленской и детьми.

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