Звание Мать-героиня получили 678 украинских женщин

Язык
Українська
Русский
BTC/USD
8743.08
ETH/USD
189.94
LTC/USD
42.43
USD/UAH
27.11
EUR/UAH
29.35
RUB/UAH
0.37
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ "О присвоении почетного
звания "Мать-героиня". Согласно документу, звание получили 678 женщин в нашей
стране. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Звание "Мать-героиня" присвоено женщинам, которые воспитали до 8 лет
пятерых и более детей. Больше всего матерей-героинь в этом году оказалось в
Волынской и Ровенской областях.
Награды получили жительницы таких областей:
- Винницкой – 31;
- Волынской – 108;
- Днепропетровской – 12;
- Донецкой – 17;
- Житомирской – 26;
- Закарпатской – 49;
- Запорожской – 14;
- Ивано-Франковской – 39;
- Киевской – 16;
- г. Киев – 20;
- Кировоградской – 9;
- Луганской – 2;
- Львовской – 58;
- Николаевской – 16;
- Одесской – 34;
- Полтавской – 8;
- Ровенской – 74;
- Сумской – 7;
- Тернопольской – 15;
- Харьковской – 15;
- Херсонской – 3;
- Хмельницкой – 20;
- Черкасской – 18;
- Черновицкой – 53;
- Черниговской – 14.
Ранее "Комментарии" писали, что Владимир Зеленский
поздравил украинцев с Днем матери. Пост с поздравлением он опубликовал на
своей странице в Facebook. К поздравлению глава государства прикрепил свои
семейные фотографии. Зеленский показал свою детскую фотографию, на которой его
держит на руках мать, Римма Зеленская. Также он опубликовал фото с женой Еленой
Зеленской и детьми.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости