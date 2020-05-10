Первая леди трогательно поздравила всех матерей Украины

Супруга украинского гаранта и первая леди страны Елена Зеленская в первое воскресенье мая, которое вот уже пять лет жители нашей страны отмечают как День матери, обратилась ко всем женщинам и их детям с особенным посланием о важности материнства. Свое поздравление она написала на своей странице Facebook.

По словам Зеленской, матери - это начало каждого из нас и между каждой из них есть так много общего.

"Мама - это начало каждого из нас. И так похожи между собой их фирменные "Сейчас подую - и все пройдет", "Обед стынет! Скорее к столу!", "Доченька, это твой выбор. Для меня главное, чтобы ты была счастлива... "- отдельная вселенная безграничной заботы, ласки, особое ощущение защищенности и любви, которая все может и все простит", - указала в своей публикации первая леди.

Также она отметила, что в наших матерях важно все: каждый день, каждый пройденный шаг и даже каждая новая морщинка.

"Обязательно скажите сегодня, что любите, лишний раз обнимите по возможности, просмотрите вместе детский альбом", - обратилась Елена Зеленская к украинцам, которые еще имеют такую чудесную возможность.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что с Днем матери украинцев поздравил и сам президент Владимир Зеленский, в первую очередь, обратившись к главным матерям своей жизни: собственной - Римме Зеленской и матери его двоих детей - первой леди.





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