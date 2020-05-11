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Прогноз погоды на 11 мая: украинцы почувствуют лето

Погода в понедельник, 11 мая, накроет Украину настоящей летней жарой, но задержится она совсем ненадолго

сегодня, 08:01 503
Автор:

• Виолетта Комаровская

Прогноз погоды на 11 мая: украинцы почувствуют лето

Прогноз погоды на понедельник, 11 мая, обещает украинцам первую летнюю жару. Накроет она практически всю Украину, но задержится всего лишь на один день. Об этом говорится на сайте Украинского гидрометеорологического центра. 

Самым жарким понедельник окажется для жителей западных регионов Украины. Там днем воздух прогреется до 27 градусов тепла. А в Винницкой области и того более. Там синоптики обещают сразу +28. Но ночью от дневной жары не останется и следа. Температура резко упадет и максимум, на который могут рассчитывать жители этих регионов, - это плюс 11. 

Самым прохладным понедельник будет на украинском Востоке. В Харьковской, Луганской и Донецкой областях дневной максимум - плюс 22. Ночью термометры покажут не более 9 теплых градусов.

В северных регионах температура днем будет колебаться на уровне 24-27 градусов тепла, такой же будет ситуация в центре Украины. На юге, по прогнозу, на несколько градусов прохладнее. 

При этом во всей территории страны будет сухо и солнечно. Хотя небольшая облачность все же возможна. 

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Такая по-настоящему летняя погода задержится в Украине всего лишь на один день. Уже во вторник, 12 мая, на смену солнцу придут дожди с грозами и похолодание. На Западе дневная температура упадет сразу до +16, а вот на Востоке, наоборот, может потеплеть, но также лишь на день. Там синоптики обещают солнечную погоду. 

Также читайте гороскоп для всех знаков зодиака на понедельник, 11 мая. 


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Источник: meteo.gov.ua
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