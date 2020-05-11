Коронавирус в Украине: на сколько увеличилось число инфицированных

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Темпы распространения коронавируса в Украине немного сбавили обороты. Ежедневно в Украине добавлялось более чем полтысячи новых случаев инфицирования. Стали исключением минувшие сутки. По данным Минздрава в Украине коронавирус COVID-19 подхватили еще 416 человек.
Если считать инфицированных с начала вспышки в Украине, то их общее количество уже достигло 15648. Стоит отметить, что приблизительно каждый пятый пациент уже выздоровел, а именно 3288 человек. При этом погибли от осложнений, вызванных коронавирусом 408 человек. Стоит отметить, что почти 90 процентов летальных случаев - это люди старше 50 лет.
В регионах ситуация с коронавирусом выглядит следующим образом: более всего поражена Черновицкая область, менее всего - Луганская. Там вновь не зафиксировали ни одного нового случая. Однако, следует отметить, что в официальную статистику не попадают случаи коронавируса на оккупированных территориях, так как достоверных данных оттуда нет. В целом ситуация в Украине такая:
Луганская область - 42 случая;
Черниговская область - 77 случаев;
Донецкая область - 100 случаев;
Сумская область - 154 случая;
Херсонская область - 161 случай;
Хмельницкая - 178 случаев;
Николаевская область - 223 случая;
Полтавская область - 247 случаев;
Запорожская область - 329 случаев;
Черкасская область - 342 случая;
Кировоградская область - 420 случаев;
Волынская область - 482 случая;
Житомирская область - 523 случая;
Винницкая область - 553 случая;
Харьковская - 595 случаев;
Одесская область - 646 случаев;
Закарпатская область - 730 случаев;
Днепропетровская область - 731 случай;
Львовская область - 798 случаев;
Ровенская область - 978 случаев;
Киевская область - 1000 случаев;
Тернопольская - 1018 случаев;
Ивано-Франковская область - 1126 случаев;
г. Киев - 1871 случай;
Черновицкая область - 2324 случая;
Не приводят в Минздраве также официальный данных касательно заболеваемости коронавирусом в оккупированном Крыму, достоверных данных оттуда также нет.
Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что 11 мая Украина ослабляет карантин. Однако во Львове решили пока ограничения не снимать и дату ослабления перенесли.
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