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На Черкащине открыли краеведческий музей при поддержке "Оппозиционной платформы - За жизнь"

Депутат из "Оппозиционной платформы - За жизнь" Василий Нимченко в День Победы принял участие в открытии краеведческого музея в Межириче Черкасской области

сегодня, 15:29
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На Черкащине открыли краеведческий музей при поддержке "Оппозиционной платформы - За жизнь"

В Межириче Черкасской области в День Победы открыли краеведческий музей при поддержке "Оппозиционной платформы - За жизнь". На открытие приехал народный депутат Василий Нимченко. 

Любые усилия, которые призваны сохранить память о подвиге соотечественников в годы Второй Мировой, полностью соответствуют идеологии  партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", говорит Нимченко.  

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"Мы открыли на Черкащине музей – источник образования для людей, где представлены в том числе и фотографии, свидетельствующие о героической борьбе нашего народа во время Второй мировой войны. Мы побывали возле обелисков, у памятников Славы нашим великим воинам, у памятника погибшим партизанам" – рассказал Василий Нимченко.

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Однако, говорит депутат, важно не только чтить память погибших, но и помнить о тех, кто доселе жив. Именно поэтому лидер ОПЗЖ Виктор Медведчук и его супруга Оксана Марченко прилагают максимум усилий, чтобы помочь ветеранам. 

"Это самое малое, что мы можем сделать, чтобы передать то душевное тепло, благодарность, которые мы ощущаем по отношению к ним, и ту гордость, которую за них испытываем. Их мало осталось, но мы их всех нашли, мы пришли в каждую семью, в каждый дом. Да, они больны, прикованы к постели, не очень хорошо слышат, многие из них не ходят и не разговаривают, но мы каждого нашли и поздравили с Днем Великой Победы", - сказал парламентарий.

Стоит отметить, что в Черкасской области на сегодняшний день в живых осталось 465 ветеранов Второй мировой.

"Ветеранам необходимо внимание, и поэтому наша политсила, чьи лидеры, в том числе Виктор Медведчук и Оксана Марченко, Юрий Бойко, и все наши побратимы по партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" делают все для того, чтобы День Победы оставался настоящим праздником", – отметил Василий Нимченко.

Ранее  в День Победы председатель Политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Медведчук заявил о создании общественного движения под названием "Национальный фронт за защиту исторической памяти".


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Источник: https://zagittya.com.ua/news/novosti/vasilij_nimchenko_v_den_pobedy_prinjal_uchastie_v_otkrytii_kraevedcheskogo_muzeja.html
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