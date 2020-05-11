Синоптики предупреждают о резком похолодании в Украине 12 мая

11 и 12 мая через страны Европы пройдет контрастный холодный фронт гренландского происхождения, с арктическими воздушными массами гренландского происхождения. Из-за этого европейским странам следует готовиться к серьезному похолоданию. Местами ожидаются сильные снегопады и даже метели. Об этом сообщил синоптик Харьковского гидрометцентра Игорь Кибальчич на своей странице в Facebook.



Сильнее всего в ближайшие дни похолодает в балтийских странах и Польше, там температура воздуха опустится до 0 градусов, а также ожидается снег и мокрый снег, возможно налипание снега на провода и деревья. По словам синоптика, в течение дня такая погода распространится на территорию Беларуси и западных областей Украины, а также на северо-западную часть европейской территории России.

Игорь Кибальчич написал, что в Карпатах в ближайшие дни ожидаются сильные снегопады. Температура воздуха в этом регионе 11 и 12 мая опустится до -2…-4 градусов.

В то же время, осадки в виде мокрого снега восточнее Волынской и Львовской области маловероятны. Правда, суточное понижение температуры во многих городах Украины превысит 10-15 градусов, что можно квалифицировать как резкое изменение погоды, отмечает синоптик.

Ранее "Комментарии" писали, что прогноз погоды на понедельник, 11 мая, обещает украинцам первую летнюю жару. Накроет она практически всю Украину, но задержится всего лишь на один день.

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