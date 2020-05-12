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12 мая в календаре: какие праздники отмечаем сегодня и у кого просить о завершении эпидемии

Согласно церковному календарю, 12 мая почитают память девяти святых мучеников Кизических, которых считают целителями

сегодня, 07:30
Автор:

• Елена Волкова

12 мая в календаре: какие праздники отмечаем сегодня и у кого просить о завершении эпидемии

Сегодня в мире отмечают Международный день медицинских сестер. В качестве даты праздника избрали день рождения Флоренс Найтингейл, которая в 20-летнем возрасте решила стать сестрой милосердия и впоследствии ухаживала за ранеными во время Крымской войны. Это сделало ее национальной героиней в Великобритании. Кроме того, Флоренс участвовала в реорганизации армейской медицинской службы в 19-м веке, занималась научными исследованиями и организовала первую в мире школу сестер милосердия. 

Еще один праздник 12 мая - День экологического образования. Его задача вот уже почти тридцать лет - актуализировать экологические знания во всех науках и сферах деятельности человека.

Согласно церковному календарю, 12 мая почитают память  девяти святых мучеников Кизических: Феогнида, Руфа, Антипатра, Феостиха, Артемы, Магна, Феодота, Фавмасия и Филимона, которые прослыли целителями. В этот день принято молиться об избавлении от эпидемий, а также исцелении от заболеваний. Также есть поверье, что сегодня в полдень нужно выйти на дорогу и подставить лицо теплому ветру. Якобы после этого здоровья должно прибавиться на целый год.

Именинники этого дня - актеры  Кэтрин Хепберн и Стивен Болдуин.

Ранее “Комментарии” сообщали, что в астрологическом зодиаке появился 13-й знак. Об этом сообщили на образовательном портале NASA SpacePlace. По мнению исследователей, отныне созвездия расположены по-другому относительно эклиптики Солнца, которая пересекает 13 созвездий.


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Источник: comments.ua
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