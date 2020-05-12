"Наследие" строгого карантина в Украине и запуск обновленного сервиса МВД: каким будет вторник

Карантин. Невзирая на ослабление карантина в Украине, в Киеве он остается более строгим. Так, с этого дня в столице вводят первый этап послаблений противоэпидемических ограничений. Тем не менее, по улице нельзя передвигаться в компании более 2 человек или находиться без документов. Остаются закрытыми бани, спа-салоны, кабинеты массажа, детские и спортплощадки. В музеях на карантине остаются сотрудники старше 60 лет, а принимать посетителей смогут музее под открытым небом и историко-культурные заповедники. Общественный транспорт продолжит работать в ограниченном режиме, а люди не должны нарушать масочный режим.

Сервисные центры. 12 мая в рамках ослабления карантинных ограничений в Украине заработают сервисные центры МВД. Теперь украинцы вновь смогут оформить авто или получить водительские права, однако по новым правилам. Согласно информации на сайте сервисных центров МВД, услуги они будут предоставлять, соблюдая требования о пребывании одного человека на 10 метрах и с учетом дистанции между посетителями не менее 1,5 метров. Кроме того, в центрах появились прозрачные перегородки и обозначение социальной дистанции. У входа всем посетителям будут измерять температуру. Чтобы попасть в сервисный центр, нужно будет предварительно записаться через функционал, который появится на официальном веб-сайте ГСЦ МВД или по телефону. В полиции говорят, что возобновят предоставление всех услуг, за исключением лишь принятия практических экзаменов на право водить авто.

Праздники. Сегодня в мире отмечают Международный день медицинских сестер, День экологического образования, а также почитают память девяти святых мучеников Кизических: Феогнида, Руфа, Антипатра, Феостиха, Артемы, Магна, Феодота, Фавмасия и Филимона, которые прослыли целителями. Именинники этого дня - актеры Кэтрин Хепберн и Стивен Болдуин.

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