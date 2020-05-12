Еще одна область отказалась облегчать карантин, а Роналду из дома тренирует фанатов: новости, которые вы могли пропустить

Карантин на Буковине

В Черновицкой области решили пока не ослаблять карантин - из-за критической ситуаций с распространением коронавируса. Сейчас этот регион самый пораженный в Украине и количество новых случаев только увеличивается, говорит руководитель Черновицкой ОГА Сергей Осачук. Не снимать ограничения решила областная комиссия по чрезвычайным ситуациям после того, как накануне коронавирус подтвердили еще у 72 человек, а общее количество инфицированных достигло 2396 случаев. Места в больницах, предназначенные для больных коронавирусом сейчас заполнены приблизительно на две трети. Напомним, карантин в Украине ослабили накануне, 11 мая. Кроме Черновицкой не стала этого делать также Львовская область.





Комендантский час в Турции

Чтобы остановить коронавирус Турция снова вводит комендантский час. В этот раз он будет действовать в течении 4 дней: с 16 по 19 мая. Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после заседания Кабмина, пишет DW. Во время действия комендантского часа людям будет запрещено выходить из дома без особой причины. Турция оказалась среди стран, где вспышка коронавируса самая мощная. Там выявили более 138 тысяч инфицированных. Из них почти 3 800 умерли.





Протесты в Гонконге

В Гонконге, несмотря на карантин, люди вышли на массовую акцию протеста. Требовали проведения демократических реформ. В итоге, полиция задержала 230 человек, 18 участников акции протеста оказались в больнице. Самому младшему задержанному, по данным полиции, - 12 лет, самому взрослому – 65. Их подозревают в участии в незаконном собрании и нападении на правоохранителей. Об этом информирует Reuters. У одного из задержанных при себе было все необходимое для создания бензиновых гранат. Как сообщают местные власти, митинг был несанкционированным и разрешения на него организаторы не получили.





Домашняя тренировка от Роналду

Криштиану Роналдлу поделился своими секретами, как легко держать себя в форме дома. Звездный футболист показал 7 несложных упражнений для тех, кто сидит на карантине. В комплексе упражнений оказались отжимания, выпады, упражнения на пресс, мышцы спины, ягодичные мышцы, а также планка и приседания. Мастер-классом форвард "Ювентуса" поделился с фанатами на спортивной странице в Instagram. Уверяет, что каждодневное выполнение этого комплекса поможет заменить тренировки в спортзале, пока те закрыты на карантин.

Ранее "Коментарии" рассказывали о том, что первая ракетка Украины Элина Свитолина решила завести на карантине кулинарный блог.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!