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Свитолина на карантине завела кулинарный блог

Теннисистка Элина Свитолина решила рассказать поклонникам, как питаться во время карантина, чтобы не располнеть

сегодня, 10:37
Автор:

• Виолетта Комаровская

Свитолина на карантине завела кулинарный блог

Из теннисистки в кулинарного блогера на время карантина решила переквалифицироваться первая ракетка Украины Элина Свитолина. Спортсменка завела кулинарный блог, о чем рассказала своим подписчикам в Instagram. 

Свитолина решила поделиться с поклонниками рецептами, которые помогают ей держать себя в форме и не толстеть на карантине. Секретами правильного питания пообещала регулярно делиться на своем официальном сайте. Уже сейчас там можно найти рецепты низкокалорийных смузи, питательных брускет и каш, которые идеально, по мнению теннисистки, подойдут для утра. 

Рецепты здорового питания на сайте Свитолиной The ES Club будут появляться раз в несколько дней. При этом она обещает, что все блюда простые в приготовлении, они не займут много времени и на них не придется тратить кучу денег. 

Теннисистка утверждает, что все блюда регулярно употребляет сама, так как это основа ее спортивного рациона. 

"Этот блог я буду вести со своими кулинарными друзьями. Это будут здоровые и простые рецепты, а еще новые идеи на тему того, как можно использовать суперфуды", - отметила спортсменка. 

Напомним, что все теннисные турниры в мире остановили на время карантина. В одном из своих последних поединков перед карантином Элина Свитолина одержала победу и стала пятой ракеткой мира


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Источник: https://www.instagram.com/p/B_h0CSvAed6/?utm_source=ig_embed
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