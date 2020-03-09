Элина Свитолина выиграла турнир WTA и стала пятой ракеткой мира

Язык
Українська
Русский
BTC/USD
9106.76
ETH/USD
230.43
LTC/USD
61.97
USD/UAH
24.82
EUR/UAH
27.78
RUB/UAH
0.37
Украинская теннисистка
Элина Свитолина выиграла турнир серии WTA
International в
мексиканском городе Монтеррее. Соответствующая информация опубликована на официальном
сайте WTA.
Это первый титул
Свитолиной не только в 2020 году, но и с 2018 года. В трехчасовом финале
украинка обыграла чешку Мари Боузкову.
После игры Свитолина
рассказала, что Мари "великолепно боролась", и оценила игру как "матч очень
высокого уровня". По ее словам, они обе боролись и хорошо играли, а болельщики
мотивировали играть еще лучше.
"Было удивительно
получить поддержку от мексиканцев", — подчеркнула украинская теннисистка.
Свитолина обыграла Боузкову со счетом 7:5, 4:6 и 6:4.
Благодаря этой значимой
победе украинка Элина Свитолина вернулась в пятерку лучших теннисисток мира по
рейтингу Женской теннисной ассоциации (WTA). Как указано на их официальном сайте, эта победа
подняла Свитолину с седьмого места на пятое.
Как сообщал портал "Комментарии",
Элина Свитолина потерпела разгромное поражение в самом начале 2020 года и не
смогла выйти во второй тур на турнире в Брисбене.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости