Элина Свитолина выиграла турнир WTA и стала пятой ракеткой мира

Украинская теннисистка Элина Свитолина выиграла турнир серии WTA International в мексиканском городе Монтеррее. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте WTA.



Это первый титул Свитолиной не только в 2020 году, но и с 2018 года. В трехчасовом финале украинка обыграла чешку Мари Боузкову.

После игры Свитолина рассказала, что Мари "великолепно боролась", и оценила игру как "матч очень высокого уровня". По ее словам, они обе боролись и хорошо играли, а болельщики мотивировали играть еще лучше.

"Было удивительно получить поддержку от мексиканцев", — подчеркнула украинская теннисистка. Свитолина обыграла Боузкову со счетом 7:5, 4:6 и 6:4.

Благодаря этой значимой победе украинка Элина Свитолина вернулась в пятерку лучших теннисисток мира по рейтингу Женской теннисной ассоциации (WTA). Как указано на их официальном сайте, эта победа подняла Свитолину с седьмого места на пятое.

Как сообщал портал "Комментарии", Элина Свитолина потерпела разгромное поражение в самом начале 2020 года и не смогла выйти во второй тур на турнире в Брисбене.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!