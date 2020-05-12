Шмыгаль рассказал, что будет с карантином после 22 мая

Карантин в Украине 22 мая не закончится. Об этом рассказал в эфире утренней программы на телеканале "1+1" премьер-министр Денис Шмыгаль.

Отменять карантин уже сейчас было бы нелогично, говорит глава правительства. Украина как раз подошла к пику заболеваемости на коронавирус. Поэтому вскоре в Кабмине назовут новую дату, до которой карантин будет продлен.

"Официально пока карантин действует до 22 мая. Но мы понимаем, что это не конечная дата", - сказал Шмыгаль.

Как и планировалось ранее, Украина будет выходить из карантина постепенно и должна пройти 5 этапов. Первый уже начался накануне, 11 мая. В частности, украинцам разрешили посещать парки, музеи, парикмахерские и летние террасы ресторанов. Когда будут следующие этапы ослабления карантина, Денис Шмыгаль пока сказать не может. Даты еще согласовывают в правительстве.

Как скоро Украина сможет перейти к следующему этапу, зависит от эпидемиологической обстановки. Чем меньше будет больных, тем быстрее Украина выйдет из карантина. Пока же страна только подошла к пику заболеваемости.

"Последние 7-8 дней мы идем достаточно ровно. В процентном соотношении у нас количество больных не увеличивается. Даже есть небольшой спад", - говорит Шмыгаль. И все же в последнее время еще не было дней, когда количество тех, кто выздоровел, было выше, чем количество тех, кто только заболел. Именно этот момент и должен стать переломным и будет говорить об окончании пика инфицирования.

Напомним, что не все области ослабили карантин с 11 мая. Из-за всплеска заболеваемости решили пока не делать этого, в частности, Львовская и Черновицкая области.

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