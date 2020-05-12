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В Ивано-Франковске запустили общественный транспорт

Общественный транспорт Ивано-Франковска будет работать в определенные часы

сегодня, 10:50
Автор:

• Сергей Медведев

В Ивано-Франковске запустили общественный транспорт

Городские власти Ивано-Франковска решили разрешить движение общественного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба Ивано-Франковского горсовета.

"Отдельным решением комиссии от 12 мая 2020 года разрешено восстановление в особом режиме работы общественного транспорта", - говорится в сообщении.

Работа транспорта все же будет ограничена — пассажиров разрешается перевозить в отдельные часы -  с 6:30 и до 10:00 и с 16:00 и до 21:00.

Городской голова  Руслан Марцинкив уточнил, что подобные меры — это всего лишь ослабление карантина, а не его полная отмена.

Как сообщал портал "Комментарии", серьезные изменения в работу общественного транспорта в Украине до 22 мая вносить не будут. Об этом министр транспорта и инфраструктуры Владислав Криклий сказал в эфире программы "Сніданок с 1+1". Все глобальные изменения начнутся после этой даты. 


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Источник: https://www.unn.com.ua/ru/news/1868664-v-ivano-frankivsku-chastkovo-vidnoviv-robotu-gromadskiy-transport
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