В Ивано-Франковске запустили общественный транспорт

Городские власти Ивано-Франковска решили разрешить движение общественного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба Ивано-Франковского горсовета.

"Отдельным решением комиссии от 12 мая 2020 года разрешено восстановление в особом режиме работы общественного транспорта", - говорится в сообщении.

Работа транспорта все же будет ограничена — пассажиров разрешается перевозить в отдельные часы - с 6:30 и до 10:00 и с 16:00 и до 21:00.

Городской голова Руслан Марцинкив уточнил, что подобные меры — это всего лишь ослабление карантина, а не его полная отмена.

Как сообщал портал "Комментарии", серьезные изменения в работу общественного транспорта в Украине до 22 мая вносить не будут. Об этом министр транспорта и инфраструктуры Владислав Криклий сказал в эфире программы "Сніданок с 1+1". Все глобальные изменения начнутся после этой даты.

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