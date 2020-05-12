Дорогу Станица Луганская - Северодонецк отремонтируют в рекордные сроки, - Юрий Голик

Дорогу "Станица Луганская - Северодонецк" отремонтируют уже в июле. Строители работают там круглосуточно и должны вложиться в рекордные сроки, написал на своей странице в Facebook советник премьер-министра Украины Юрий Голик.

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал отремонтировать эту дорогу еще в ноябре прошлого года. Таким образом она стала одним из объектов Национальной программы "Велике будівництво", которую инициировал глава государства.

Почти 130 километров трассы планируют отремонтировать за три месяца.

"Для меня лично превращение этого направления в идеальную дорогу - это знаковое событие. По этой дороге я ездил сотни раз. За несколько десятилетий она не видела никакого другого ремонта кроме ямочного", - рассказал Юрий Голик.

Советник премьера считает, что государство сейчас должно делать как можно больше для развития инфраструктуры как в Луганской области, так и в Донецкой и Херсонской.

"Наши граждане, выезжающие с временно оккупированных территорий, должны видеть совершенно другое качество инфраструктуры", - считает Голик.

Напомним, в 2019 году всего за три месяца были отремонтированы 130 км трассы Запорожье-Мариуполь. До этого 70 км этой дороги сделали в течении трех лет. Как рассказал тогда Юрий Голик, задача достроить трассу максимально быстро была поставлена на совещании в Офисе Президента. А уже 1 марта 2020 года в Украине стартовала Национальная программа "Велике будівництво", инициированная Президентом Владимиром Зеленским. Программа предполагает строительство сотен новых школ, детских садиков, стадионов, амбулаторий и 6500 километров дорог в 2020 году.

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