Карантинные пугалки для украинцев: правильно ли поступила власть, закрыв парки ради психологического эффекта

Заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко признал: власти закрыли парки и скверы не столько для влияния на эпидемиологический процесс, сколько для психологического эффекта на людей. То есть, фактически, нас не только ограничивали в правах, но и просто запугивали. Эксперты высказали изданию "Комментарии" мнения касательно подобных мер воздействия со стороны властей.

Говоря в эфире одного из украинских телеканалов о закрытии зеленых зон, главный санитарный врач Виктор Ляшко признался: "Благодаря этому психологическому эффекту у людей появилось ощущение опасности и необходимости соблюдения карантинных мероприятий, которые внедряло правительство". Практику якобы переняли у других стран (Китая, Италии), понимая, что раз инфекция – невидимая, нужно создать какой-то психологический эффект.

"Сознательное завышение угрозы, влекущее за собой ухудшение здоровья граждан – это преступление"

"Санитарный врач Виктор Ляшко какое-то время производил нетипичное впечатление разумного и приличного человека. Но после его откровений, что общество сознательно пугали, преувеличивая угрозы болезни, выяснилось, что впечатление обманчивое", – считает аналитик, политтехнолог Александр Кочетков.

По словам эксперта, врач, даже санитарный, не может не знать, что стресс убивает не хуже вируса.

"А для пожилых людей, попадающих в группу повышенного риска, прогулки на свежем воздухе в парках и скверах являются чуть ли не единственным способом укрепления их иммунитета, – говорит Александр Кочетков. – Так что сознательное завышение угрозы, влекущее за собой ухудшение здоровья граждан – это преступление. И Ляшко сознался, как минимум, в соучастии".

Аналитик сомневается, что по этому факту будет проведено сколько-нибудь серьезное расследование, выявлены и наказаны виновные.

"Наши высокопоставленные чиновники относятся к своим публичным заявлениям предельно легковесно – примерно как в юмористическом шоу, – поясняет Александр Кочетков. – Никто из власти за чушь и беззаконие, которые они регулярно несут в эфирах, никакого наказания не понес, даже в виде увольнения с должности. Яркий пример – лидер фракции "Слуг" Давид Арахамия, который публично признал, что изменения регламента для принятия закона о банках противоречат Конституции Украины. Так что Виктор Ляшко с его недержанием языка – увы, скорее, правило, чем исключение".

"Да, возможно власть подула на воду"

У нас нет тех проблем, связанных с пандемией, которые существуют в Италии, Великобритании, России или США. Хотя все понимают, что наше здравоохранение находится далеко не на европейском уровне, подчеркивает политический консультант Александр Вербицкий.

"Давайте честно и откровенно: у нас не было полного карантина. Ключевые предприятия металлургической, горнодобывающей, обрабатывающей промышленности продолжали свою деятельность, как и сельское хозяйство, – говорит эксперт. – IT-индустрия работала на удаленке, что для нее традиционно и привычно. А вот сфера услуг, да, вынуждена была перестроиться и работать под заказчика, с доставкой на дом или по звонку. Не все и не везде, но это – факт. Фитнес был заменен зарядками и домашними тренировками, прически стали делать на дому, как и маникюр. Кафе и рестораны в большинстве своем приостановили свою работу, или сделали вид что остановили. Парки и скверы? Скажите, а в каких городах, кроме очень крупных (которых не так много в стране) актуальны вечерние прогулки? В Украине (контролируемая часть территории) 433 города, не считая поселков городского типа. Ответьте сами себе, как часто вы гуляете в парках и скверах и насколько это для вас важно?"

Александр Вербицкий отмечает, что в стране всего 7 крупных агломераций, которые можно назвать и промышленными и одновременно зонами риска (техногенного, экологического, эпидемиологического).

"А есть и остальное государство, если хотите – другая Украина, которая подпитывает эти агломерации своим интеллектом, рабочей силой, всеми ресурсами, включая финансовые, – продолжает эксперт. – Насколько вопрос отдыха в парках и скверах в этой связи интересен? Думаю, абсолютно не важен. Есть иной вопрос – нашего отношения к запретам. Мы привыкли их обходить всеми возможными путями, средствами и способами. Жарить шашлыки где угодно – и в любое время года. Сжигать траву (в итоге весь Киев был в дыму, горели леса в Чернобыльской зоне). Привыкли нарушать правила дорожного движения… Что уже говорить о так называемом карантине?"

А потому меры по запрету гулять в парках и скверах, устраивать так называемые пикники (перерастающие порой в откровенные пьянки) политконсультант считает вполне оправданной мерой.

"Как и желание Черновицкой области продлить карантин. Заметьте – добровольно! – подчеркивает Александр Вербицкий. – Если вернуться к вопросу о городах и агломерациях, то именно они и есть те самые опасности, о которых говорил Виктор Ляшко… Да, возможно власть подула на воду. Но, к счастью, у нас и молоко не сбежало, как в Италии или в России".

"Всё это подрывает доверие к власти, к правительству, к государственным институциям"

Правительственные постановления, связанные с карантином, оспариваются. Есть уже десятки исков в административных окружных судах Украины, отмечает доктор права, адвокат Иван Либерман.

"Как только будет признано хотя бы одним судом в части или целиком это постановление незаконным, появятся основания для того, чтобы истребовать с государства Украина (даже если придется пройти все инстанции, в том числе ЕСПЧ) и частным лицам, и физлицам-предпринимателям, и целым компаниям достаточно большие суммы за ущерб, – говорит Иван Либерман. – Речь пойдет о компенсации и морального, и материального вреда в связи с тем, что люди были ограничены в своих конституционных правах".

Комментируя откровения главного санврача Украины, доктор права подчеркивает, что власть фактически признала: она не только запугивала людей, но и сознательно вводила в заблуждение, манипулировала, накручивала ситуацию.

"Это обернется тем, что люди теперь большинство постановлений Кабина будут в следующий раз делить в разы по части доверия. А то и игнорировать. Всё это подрывает доверие к власти, к правительству, к государственным институциям, – подчеркивает Иван Либерман. – Было бы хорошо, чтобы ответственность понес конкретный представитель Кабмина, подписывающий постановление, ограничивающее наши конституционные права. Но украинское законодательство прописано так, что судиться можно лишь против государства Украина, а не против конкретно Иванова, Петрова, Сидорова... Таким образом, платить за ошибки конкретных чиновников будет госбюджет. То есть – мы сами, со своих налогов".

Именно поэтому эксперт считает, что следует изменять законодательство. Чтобы была персональная материальная ответственность (вплоть до уголовной) за принятия подобных решений.

"Не исключаю, что найдутся люди, которые зарегистрируют уголовное производство в отношении конкретного премьер-министра Украины, который дал ход данному постановлению, – говорит Иван Либерман. – По статье 364 УК Украины – злоупотребление властью, служебными полномочиями. Там прописана серьезная ответственность за такие неправомерные действия. Вплоть до лишения свободы".

Ранее "Комментарии" сообщали, как в Украине с 11 мая будут работать парки, скверы, прибрежные зоны и спортплощадки.

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