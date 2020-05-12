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Дал волю коронавирусу: в Кривом Роге уволили врача за самовольную выписку 15 пациентов с подтвержденным COVID-19

В Кривом Роге врач поплатился должностью за то, что выписал 15 человек с подтвержденным коронавирусом

сегодня, 14:57
Автор:

• Таисия Ерохина

Дал волю коронавирусу: в Кривом Роге уволили врача за самовольную выписку 15 пациентов с подтвержденным COVID-19

В Кривом Роге уволили врача за самовольную выписку 15 пациентов с подтвержденным диагнозом на коронавирус COVID-19. Об этом сообщает в Facebook управление прессы и внутренней политики исполкома Криворожского горсовета.

Как рассказал начальник управления здравоохранения Константин Мурашко, с 29 апреля 21 пациент и 6 медработников находились на самоизоляции в здании 4-й горбольницы. Ранее они контактировали с больной женщиной. Затем 6 мая 5 человек были переведены на лечение в инфекционную больницу, 1 человек - в 7-ю больницу, а остальные 15 - выписаны врачом на амбулаторное лечение.

"Несмотря на то, что на тот момент руководством больницы уже были получены ПЦР-тесты с подтвержденным COVID -19", - отметил Мурашко.

Сейчас главврач 4-й горбольницы за самовольную выписку 15 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 отстранен от занимаемой должности. Сообщается, что действия главного врача расследует специально созданная комиссия. Тогда как всем выписанным предложили стационарное лечение в инфекционной больнице.

Ранее портал "Комментарии" рассказал, что в Южной Кореи из-за болезни одного ночного тусовщика закрыли все бары и клубы. Так, в Сеуле новая вспышка коронавируса произошла из-за больного мужчины, который отдыхал в ночных клубах, где контактировал с около 1,5 тыс. людей.


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Источник: https://www.facebook.com/upivp.kr/
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