В Южной Корее из-за болезни одного ночного тусовщика закрыли все бары и клубы

В Сеуле приказали клубам и барам закрыться после групповой вспышки коронавирусной инфекции, передает агентство Yonhap.

Так, власти Сеула в субботу фактически приостановили бизнес в клубах и барах города после недавних массовых заражений инфекцией в популярном мультикультурном микрорайоне города Итаэвон.

Сообщается, что 18 человек получили положительный тест на коронавирус. При этом, 17 жителей так или иначе связаны с одним зараженным человеком – 29-летним мужчиной. Как оказалось, за последние дни он провел время в 5 ночных заведениях вышеуказанного района. Всего врачи сообщают о почти 30 случаев заражения, которые спровоцировал этот житель. Более того, с заболевшим контактировать могли около 1500 человек. Поэтому медики опасаются нарастанию числа зараженных в ближайшие дни. Мэрия города призвала всех, кто веселился в клубах с 29 апреля по 6 мая, провериться на наличие заболевания.

Так что, по указу правительства, отныне в Сеуле всем учреждениям ночной жизни по всей столице будет запрещено принимать толпы людей.

Добавим, что Южная Корея считается одной из успешных стран в борьбе с пандемией. Сегодня там около 10,8 тыс. зараженных человек, смертельных случаев – 256.

Напомним, число случаев заражения коронавирусом COVID-19 во всем мире превысило 4 миллиона. Так, коронавирус унес жизни более 275 тыс. человек по всему миру.

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