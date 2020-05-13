Праздники 13 мая: что ни в коем случае нельзя делать сегодня

Сегодняшний день, 13 мая 2020 года, в народном календаре известен как Якова Теплого, который являлся старшим братом Иоанна Богослова. На Руси со дня Якова прекращали сватовство, ведь май издавна считался неблагоприятным для женитьбы месяцем. Дескать, “в мае жениться - всю жизнь маяться”, во что некоторые люди верят до сих пор.

В Таиланде 13 мая отмечают праздник первой борозды, а в Бразилии - фестиваль Претос Велхос в память об отмене рабства в стране.

Считается, что в этот день не стоит заниматься рукоделием, что может плохо отразится на состоянии здоровья. Еще одно табу - ссоры с родными и на работе.

Интересный факт 13 мая - именно сегодня в далеком 1927 году в Киеве создали ФК “Динамо”. А именинники этого дня - украинский писатель Панас Мирный, актеры Роберт Паттинсон и Харви Кейтель, а также американский певец Стиви Уандер.

Ранее “Комментарии” сообщали, что в астрологическом зодиаке появился 13-й знак. Об этом сообщили на образовательном портале NASA SpacePlace. По мнению исследователей, отныне созвездия расположены по-другому относительно эклиптики Солнца, которая пересекает 13 созвездий.

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