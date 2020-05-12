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Украина входит в топ-15 стран мира с самыми быстрыми темпами сокращения населения, – Минсоцполитики

В Минсоцполитики обсудили, как повысить соотношение размера пенсии к зарплате в будущем путем введения обязательной накопительной системы

сегодня, 17:12 1302
Автор:

• Таисия Ерохина

Украина входит в топ-15 стран мира с самыми быстрыми темпами сокращения населения, – Минсоцполитики

Министр социальной политики Марина Лазебная заявила, что Министерство социальной политики возобновляет социальный диалог относительно изменения системы пенсионного обеспечения в Украине. Об этом говорится в Telegram-канале Минсоцполитики.

Как сообщила министр, Украина входит в топ-15 стран мира с самыми быстрыми темпами сокращения населения, согласно данным ООН. Причем, отмечается в сообщении, в ближайшие десятилетия сокращение населения будет происходить за счет трудоспособных. По прогнозам, за 5 лет население сократится на 18%, а соотношение между пенсионерами и работающими возрастет почти вдвое.

"Взносов работающих и сейчас недостаточно для обеспечения необходимого уровня жизни пенсионеров, а в дальнейшем ситуация будет ухудшаться, - отметила Лазебная. - По нашему мнению, разумной альтернативы введению второго уровня пенсионной системы не существует. Поэтому нам необходимо ввести накопительную систему с посильными взносами, которые будут платить работник и работодатель".

Как пояснили в Минисоцполитики, дополнительно такая система будет способствовать детенизации занятости. Отмечается, что повышение соотношения размера пенсии к получаемой заработной плате в будущем можно достичь путем введения обязательной накопительной системы. Все предложения по этому рассмотрят в рамках рабочей группы при комитете Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.

Ранее "Комментарии" сообщили, что в Минсоцполитики рассказали, как с мая возрастут выплаты в рамках индексации пенсий.


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Источник: https://t.me/MinSocUA/248
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