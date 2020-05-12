Финская газета напомнила о необходимости соблюдать дистанцию необычным способом

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Газета под названием Helsingin Sanomat, которая выходит в Финляндии,
выпустила номер от 8 мая 2020 года с креативной обложкой, в которой
использовали оптическую иллюзию на тему распространения пандемии коронавируса Covid-19. Об этом сообщили в
издании Adweek.
Необычную оптическую иллюзию, которую использовали на
обложке выпуска газеты, можно увидеть только при соблюдении определенной
дистанции — как минимум на расстоянии в полтора-два метра. Такую же дистанцию
Всемирная организация здравоохранения рекомендует соблюдать жителям по всему
миру во избежание заражения коронавирусом Covid-19.
Надпись на обложке, которая является заголовком к номеру,
гласит "Turvavälillä on yhä väliä", что в переводе с финского языка означает "безопасное
расстояние все еще имеет значение".
На момент публикации в Финляндии коронавирусом Covid-19 заболели 6003 человека,
из которых 275 умерли, а еще 4300 человек выздоровели.
Как сообщал портал "Комментарии", футбольный сезон 2019-2020
годов Английской премьер-лиги могут отменить. 8 клубов уже против доигрывания.
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