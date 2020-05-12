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Финская газета напомнила о необходимости соблюдать дистанцию необычным способом

Номер от 8 мая вышел с оптической иллюзией на тему коронавируса

сегодня, 17:32
Автор:

• Антон Корнилов

Финская газета напомнила о необходимости соблюдать дистанцию необычным способом

Газета под названием Helsingin Sanomat, которая выходит в Финляндии, выпустила номер от 8 мая 2020 года с креативной обложкой, в которой использовали оптическую иллюзию на тему распространения пандемии коронавируса Covid-19. Об этом сообщили в издании Adweek.

Необычную оптическую иллюзию, которую использовали на обложке выпуска газеты, можно увидеть только при соблюдении определенной дистанции — как минимум на расстоянии в полтора-два метра. Такую же дистанцию Всемирная организация здравоохранения рекомендует соблюдать жителям по всему миру во избежание заражения коронавирусом Covid-19.

Надпись на обложке, которая является заголовком к номеру, гласит "Turvavälillä on yhä väliä", что в переводе с финского языка означает "безопасное расстояние все еще имеет значение".

На момент публикации в Финляндии коронавирусом Covid-19 заболели 6003 человека, из которых 275 умерли, а еще 4300 человек выздоровели.

Как сообщал портал "Комментарии", футбольный сезон 2019-2020 годов Английской премьер-лиги могут отменить. 8 клубов уже против доигрывания.


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Источник: https://www.adweek.com/creativity/you-can-only-read-this-social-distancing-ad-when-youre-6-feet-away/
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