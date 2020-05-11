Сезон 19/20 Англиской премьер-лиги могут отменить. 8 клубов уже против доигрывания

Восемь футбольных клубов Английской премьер-лиги по футболу выступили против предложения доиграть текущий сезон на нейтральных полях. Из-за этого сезон чемпионата в 2019-2020 годах могут вообще отменить. Об этом сообщили в издании The Telegraph.

Источники сообщают, что против предложения выступили клубы "Брайтон" (15 место из 20), "Астон Вилла" (19 место), "Уотфорд" (17 место), "Норвич" (20 место), "Борнмут" (18 место) и "Вест Хэм Юнайтед" (16 место), в котором играет футболист сборной Украины Андрей Ярмоленко.

Среди прочего два клуба верхней половины турнирной таблицы Английской премьер-лиги тоже выступили против такого предложения, но их названия источники не уточняют.

Разговоры об отмене сезона в целом начались появляться сразу после объявления карантина по всему миру и постепенной отмены всех популярных футбольных чемпионатов.

Также против выступили два клуба верхней половины турнирной таблицы. Их названия не указаны. Ранее уже шли разговоры об отмене сезона, если команды откажутся доигрывать кампанию на нейтральных полях.

Например, во Франции один из самых популярных футбольных чемпионатов в мире Ligue 1 досрочно завершил спортивный сезон в 2019-2020 годах.

Как сообщал портал "Комментарии", чемпионат Германии по футболу Bundesliga вернется уже с 15 мая.

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