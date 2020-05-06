Чемпионат Германии по футболу вернется с 15 мая

Матчи чемпионата Германии по футболу возобновятся уже с 15 мая 2020 года. Бундеслига станет первым из множества популярных спортивных чемпионатов и турниров, который завершит перерыв из-за распространения пандемии коронавируса

Covid

-19 по всему миру. Об этом сообщили в издании

Euronews

со ссылкой на слова канцлера Германии Ангелы Меркель.

До приостановления спортивных мероприятий в Германии 16 марта в Бундеслиге было сыграно 25 туров. Первую строчку таблицы занимает мюнхенская Бавария, за ней идут дортмундская Боруссия и РБ Лейпциг с отставанием на 4 и 5 очков соответственно.

Насчет возобновления других спортивных и в частности футбольных турниров пока не было официальной информации.

На момент публикации в Германии коронавирусом Covid-19 заболели более 167 тысяч человек, из которых 7190 умерли, а более 137 тысяч выздоровели. Таким образом, страна занимает шестое место в мире по числу заболевших, хотя там продолжают болеть всего 23 тысячи человек.

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