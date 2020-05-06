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Чемпионат Германии по футболу вернется с 15 мая

Матчи Бундеслиги будут проводиться без зрителей

6 мая 2020, 23:22
Автор:

• Антон Корнилов

Чемпионат Германии по футболу вернется с 15 мая Матчи чемпионата Германии по футболу возобновятся уже с 15 мая 2020 года. Бундеслига станет первым из множества популярных спортивных чемпионатов и турниров, который завершит перерыв из-за распространения пандемии коронавируса Covid-19 по всему миру. Об этом сообщили в издании Euronews со ссылкой на слова канцлера Германии Ангелы Меркель.

До приостановления спортивных мероприятий в Германии 16 марта в Бундеслиге было сыграно 25 туров. Первую строчку таблицы занимает мюнхенская Бавария, за ней идут дортмундская Боруссия и РБ Лейпциг с отставанием на 4 и 5 очков соответственно.

Насчет возобновления других спортивных и в частности футбольных турниров пока не было официальной информации.

На момент публикации в Германии коронавирусом Covid-19 заболели более 167 тысяч человек, из которых 7190 умерли, а более 137 тысяч выздоровели. Таким образом, страна занимает шестое место в мире по числу заболевших, хотя там продолжают болеть всего 23 тысячи человек.

Как сообщал портал "Комментарии", киевское Динамо "сожгло" траву на стадионе для привлечения внимания к проблеме поджогов.


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Источник: https://ru.euronews.com/2020/05/06/bundesliga-can-restart-in-the-second-half-of-may
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