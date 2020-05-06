Чемпионат Германии по футболу вернется с 15 мая

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До приостановления спортивных мероприятий в Германии 16
марта в Бундеслиге было сыграно 25 туров. Первую строчку таблицы занимает
мюнхенская Бавария, за ней идут дортмундская Боруссия и РБ Лейпциг с
отставанием на 4 и 5 очков соответственно.
Насчет возобновления других спортивных и в частности
футбольных турниров пока не было официальной информации.
На момент публикации в Германии коронавирусом Covid-19 заболели более 167 тысяч человек,
из которых 7190 умерли, а более 137 тысяч выздоровели. Таким образом, страна
занимает шестое место в мире по числу заболевших, хотя там продолжают болеть
всего 23 тысячи человек.
Как сообщал портал "Комментарии", киевское Динамо
"сожгло" траву на стадионе для привлечения внимания к проблеме
поджогов.
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