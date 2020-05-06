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Киевское Динамо "сожгло" траву на стадионе для привлечения внимания к проблеме поджогов

В клубе опубликовали необычную шутку

сегодня, 20:00
Автор:

• Антон Корнилов

Киевское Динамо "сожгло" траву на стадионе для привлечения внимания к проблеме поджогов

На официальной странице в Facebook пресс-служба киевского футбольного клуба "Динамо" опубликовала необычную публикацию для привлечения внимания общественности к проблеме поджогов травы и, как следствие, масштабных пожаров в Украине.

На домашнем стадионе киевского "Динамо" якобы подожгли траву и призвали сделать это на НСК Олимпийском и Арене-Львов. Сначала в пресс-службе пошутили, что это "старая добрая традиция" — ежегодно сжигать траву на домашнем стадионе, чтобы она лучше росла в следующем сезоне.

Публикация оказалась шуточной для привлечения внимания к общественно важной и актуальной сегодня проблеме в нашей стране.

"Таким способом мы хотим привлечь внимание к поджогам на полях значительно больше футбольных", — заявили в публикации.

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, с начала года в Украине произошло более 12 тысяч пожаров в экологических системах. Из-за пожаров гибнут люди, живьем горят тысячи животных и уничтожаются километра площадей.

Как сообщал портал "Комментарии", с 11 мая изменится работа парков, скверов, прибрежных зон и спортивных площадок.


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Источник: https://www.facebook.com/fcdynamoua/posts/2711700522397370
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