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Майский снеговик, цветы в снегу и заснеженные поля: появились впечатляющие фото и видео снегопада в Европе

Европу засыпало снегом в мае, жители публикуют в соцсетях впечатляющие фото и видео непогоды

сегодня, 18:12
Автор:

• Таисия Ерохина

Майский снеговик, цветы в снегу и заснеженные поля: появились впечатляющие фото и видео снегопада в Европе

Сегодня, 12 мая, Европу окутала совсем не весенняя погода: снег выпал в Латвии, Литве, Беларуси и на северо-востоке Польши. Видео и фото публикуют жители стран в соцсетях.

По данным белорусских СМИ, влияние на погоду оказали контрастные атмосферные фронты и неустойчивая воздушная масса, поступающая с севера Европы. Потому столбики термометра опустились до минусовых значений, пошел снег. В частности, снег выпал в Гродно.