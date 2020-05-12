Майский снеговик, цветы в снегу и заснеженные поля: появились впечатляющие фото и видео снегопада в Европе

Сегодня, 12 мая, Европу окутала совсем не весенняя погода: снег выпал в Латвии, Литве, Беларуси и на северо-востоке Польши. Видео и фото публикуют жители стран в соцсетях.

По данным белорусских СМИ, влияние на погоду оказали контрастные атмосферные фронты и неустойчивая воздушная масса, поступающая с севера Европы. Потому столбики термометра опустились до минусовых значений, пошел снег. В частности, снег выпал в Гродно.