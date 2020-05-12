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Одесская область готовится этим летом принять до 5 млн туристов

Власти Одесской области ожидают насыщенный туристический сезон из-за закрытия украинских границ

сегодня, 18:54
Автор:

• Таисия Ерохина

Одесская область готовится этим летом принять до 5 млн туристов

Одесская область в этом году планирует быть 100% туристическим центром Украины и принять в сезон 4-5 млн отдыхающих. Об этом заявил руководитель Одесской ОГА Максим Куцый, говорится на сайте ведомства.

Как пояснил Куцый, авиасообщение с другими странами мира пока прекращено, поэтому основной поток туристов ожидается именно в Одесской области.

"Если мы постепенно выйдем из карантина, то особых оговорок или мероприятий не должно быть. Очень хочется надеяться, что в ближайшее время вернемся к нормальной жизни, возможно, с определенными ограничениями, связанными с передвижением за границу, например, но не внутри государства", – сказал руководитель облгосадминистрации.

В Одесской ОГА отметили, что при отдыхе будут соблюдены все рекомендации, которые будет предоставлять правительство региону.

Напомним, международные авиакомпании Czech Airlines, Wizz Air и Lufthansa сообщили о запуске рейсов, в числе направлений и Украина.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Минздраве рассказали, когда в Украине откроют возможность международного туризма. Так, главный санитарный врач Виктор Ляшко отметил, что Украина готова взять за пример Польшу для открытия авиасообщения со странами Евросоюза.


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Источник: https://oda.odessa.gov.ua/news/odesina-ocikue-4-5-mln-turistiv-cogo-roku
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