Спецоперация в ресторане в Винниках и первое Евровидение онлайн: новости, которые вы могли пропустить

Спецоперация в Винниках

27-летний мужчина угрожал взорвать ресторан в Винниках. Это Львовская область. Сам подозреваемый со Львова. Около 19:30 он зашел в ресторан и заявил, что принес гранату и собирается ее взорвать, рассказали в ГУ Нацполиции Львовщины. Заведение на тот момент не работало. Внутри были лишь рабочие, которые ремонтировали помещение. Все они смогли выйти на улицу. Затем вызвали полицию. Переговоры с вероятным подрывником проводил лично глава областной полиции несколько часов подряд. Когда же правоохранители все же смогли попасть внутрь ресторана и задержать подозреваемого, оказалось, что ни оружия, ни взрывчатки у него с собой не было. За свою выходку мужчина может провести за решеткой от 2 до 6 лет.





Санкции против Китая

Санкции против Китая США хотят ввести и-за коронавируса. А именно - за отказ сотрудничать с американцами во время расследования, откуда именно взялась коронавирусная инфекция. США собираются заморозить активы, аннулировать визы и ввести запрет на поездки. Соответствующий законопроект представили в Сенате представители республиканской партии, пишет The Hill. Его республиканцы собираются поддержать, если Китай в течении двух месяцев не предоставит полный отчет о возникновении COVID-19. Ранее Трамп обвинил Китай в начале пандемии и попытке скрыть возможные последствия и реальное происхождение вируса. Официальный Китай все отрицает.





США изымают российские аппараты ИВЛ

США решили вернуть аппараты искусственной вентиляции легких "Авента-М", которые получили из России. Изъять их решили после того, как несколько подобных аппаратов спровоцировали пожары в российских больницах. Об этом сообщили в Агентстве по чрезвычайным ситуациям США, пишет Reuters. В американских больницах аппараты ИВЛ пока не применяли и привезти их в госпитали еще не успели. Еще 1 апреля в Госдепартамента США подтвердили, что получили груз из России, где были и аппараты ИВЛ. Американцы уверяли, что все это купили. Российские государственные СМИ тогда писали, что это была гуманитарная помощь. Напомним, ранее в России горели две больницы: в Москве и Санкт-Петербурге. В двух случаях предварительной причиной пожара назвали возгорание аппарата "Авента-М".





Евровидение онлайн

Впервые Евровидение стартовало не на большой сцене, а в сети. Накануне состоялся первый онлайн-концерт. Участие в нем приняли и участники от Украины - группа Go-A. Напомним, что традиционный конкурс должен быть стартовать вчера в нидерландском Роттердаме. Но из-за пандемии коронавируса его отменили еще в марте. Вместо этого в дни полуфиналов будут проходить концерты онлайн. Следующий фанаты конкурса смогут увидеть уже вечером в четверг, 14 мая. Правда, голосовать за своих фаворитов в этом году зрители не смогут. А уже 16 мая, когда был запланирован финал конкурса, организаторы устроят специальное шоу. Однако увидеть его также можно будет только в сети.





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