Шмыгаль рассказал, что будет с ценой на электроэнергию в 2020 году

Денис Шмыгаль пообещал, что цены на электроэнергию для украинцев в этом году повышать не будут. Также попытаются удержать на уровне прошлогодних тарифы для промышленных предприятий. Сделать это поручили Антикризисному энергетическому штабу, рассказал премьер-министр во время совещания комитета Верховной рады по вопросам ЖКХ и энергетики.

Глава правительства не отрицает, что энергетическая отрасль в Украине действительно столкнулась с определенным кризисом. Но поднимать тарифы для населения, чтобы его преодолеть Кабмин не собирается.

"Стоимость электрики для украинцев мы менять не собираемся. Это серьезный индикатор. Об этом мы уже говорили с президентом, я не вижу смысла в дополнительных обсуждениях", - сказал премьер.

Что же касается тарифов для промышленности, то они, по меньшей мере, должны не превышать те, которые были в прошлом году.

"Даже в худшем варианте это будет дешевле, чем было в марте прошлого года", - уверяет Шмыгаль.

Сейчас же тарифы колеблются.

"Цены могут колебаться. Сейчас нужны дополнительные инструменты, чтобы остановить рост стоимости. Например, это могут быть прямые договора между участниками рынка: с "Энергоатомом", "зеленой" энергетикой. Но нужно соответственно поменять закон", - отметил премьер-министр.

Вместе с тем, цены на "зеленую" энергетику для промышленных предприятий будут формироваться в зависимости от того, как правительству удастся договориться с инвесторами на этой неделе, подытожил глава Кабмина.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что НКРЭКУ предложила поднять тарифы на электроэнергию для населения.





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