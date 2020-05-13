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Шмыгаль рассказал, что будет с ценой на электроэнергию в 2020 году

Удержать рост цен на электроэнергию попытается Антикризисный энергетический штаб, - Шмыгаль

сегодня, 09:13
Автор:

• Виолетта Комаровская

Шмыгаль рассказал, что будет с ценой на электроэнергию в 2020 году

Денис Шмыгаль пообещал, что цены на электроэнергию для украинцев в этом году повышать не будут. Также попытаются удержать на уровне прошлогодних тарифы для промышленных предприятий. Сделать это поручили Антикризисному энергетическому штабу, рассказал премьер-министр во время совещания комитета Верховной рады по вопросам ЖКХ и энергетики. 

Глава правительства не отрицает, что энергетическая отрасль в Украине действительно столкнулась с определенным кризисом. Но поднимать тарифы для населения, чтобы его преодолеть Кабмин не собирается.

"Стоимость электрики для украинцев мы менять не собираемся. Это серьезный индикатор. Об этом мы уже говорили с президентом, я не вижу смысла в дополнительных обсуждениях", - сказал премьер. 

Что же касается тарифов для промышленности, то они, по меньшей мере, должны не превышать те, которые были в прошлом году.

"Даже в худшем варианте это будет дешевле, чем было в марте прошлого года", - уверяет Шмыгаль. 

Сейчас же тарифы колеблются. 

"Цены могут колебаться. Сейчас нужны дополнительные инструменты, чтобы остановить рост стоимости. Например, это могут быть прямые договора между участниками рынка: с "Энергоатомом", "зеленой" энергетикой. Но нужно соответственно поменять закон", - отметил премьер-министр. 

Вместе с тем, цены на "зеленую" энергетику для промышленных предприятий будут формироваться в зависимости от того, как правительству удастся договориться с инвесторами на этой неделе, подытожил глава Кабмина.  

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что НКРЭКУ предложила поднять тарифы на электроэнергию для населения. 



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Источник: http://kompek.rada.gov.ua/news/main_news/73824.html
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