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Коронавирус в Украине: выздоровело рекордное количество пациентов

От коронавируса за минувшие стуки в Украине умерли еще 14. Победили инфекцию еще - 343, что для Украины пока является рекордным показателем за один день

сегодня, 09:37
Автор:

• Виолетта Комаровская

Коронавирус в Украине: выздоровело рекордное количество пациентов

Коронавирус поражает все больше украинцев. За минувшие сутки диагноз COVID-19 услышали еще 402 пациента. Это новые случаи заболеваемости, которые были подтверждены с помощью лабораторного тестирования, сообщили в Минздраве. Среди них 25 детей.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что Украина сейчас вышла на пик инфицирования. Если считать все подтвержденные случаи коронавируса с начала вспышки, то есть с начала марта, то в Украине таких уже 16 425. Вместе с тем, украинцы постепенно идут на поправу. Победить COVID-19 удалось приблизительно каждому четвертому пациенту. В абсолютной цифре это 3 716 пациентов.

Однако продолжает расти и количество тех, кто от осложнений, спровоцированных коронавирусом, умер. По состоянию на утро среды, 13 мая, таких уже 439.

Если обратить внимание, на темпы распространения коронавируса в регионах, то лидерство удерживает все еще Черновицкая область, где, кстати, в свое время зафиксировали первый случай COVID-19 в Украине.

Меньше всего поражены Донбасс и Черниговская область. В других же регионах дела обстоят так:


Луганская область - 42 случая; 

Черниговская область - 79 случаев;

Донецкая область - 102 случая;

Сумская область - 157 случаев;

Херсонская область - 165 случаев;

Хмельницкая - 196 случаев;

Николаевская область - 225 случаев;

Полтавская область - 257 случаев; 

Запорожская область - 331 случай;

Черкасская область - 346 случаев;

Кировоградская область - 428 случаев;

Волынская область - 510 случаев; 

Житомирская область - 530 случаев;

Винницкая область - 628 случаев; 

Харьковская - 672 случая; 

Одесская область - 680 случаев;

Закарпатская область - 764 случая;

Днепропетровская область - 773 случая;

Львовская область - 870 случаев; 

Тернопольская - 1028 случаев;

Ровенская область - 1045 случаев;

Киевская область - 1049 случаев;

Ивано-Франковская область - 1144 случая;

г. Киев - 1960 случев; 

Черновицкая область - 2444 случая; 


Следует отметить, что нет в официальной статистике данных по количеству больных коронавирусом на оккупированных территориях: Донецкой и Луганской областях, а также в Крыму.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что в Испании коронавирус победила самая пожилая пациентка. Женщине - 113 лет.


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Источник: https://moz.gov.ua/
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