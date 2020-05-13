Коронавирус в Украине: выздоровело рекордное количество пациентов

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Коронавирус поражает все больше украинцев. За минувшие сутки диагноз COVID-19 услышали еще 402 пациента. Это новые случаи заболеваемости, которые были подтверждены с помощью лабораторного тестирования, сообщили в Минздраве. Среди них 25 детей.
Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что Украина сейчас вышла на пик инфицирования. Если считать все подтвержденные случаи коронавируса с начала вспышки, то есть с начала марта, то в Украине таких уже 16 425. Вместе с тем, украинцы постепенно идут на поправу. Победить COVID-19 удалось приблизительно каждому четвертому пациенту. В абсолютной цифре это 3 716 пациентов.
Однако продолжает расти и количество тех, кто от осложнений, спровоцированных коронавирусом, умер. По состоянию на утро среды, 13 мая, таких уже 439.
Если обратить внимание, на темпы распространения коронавируса в регионах, то лидерство удерживает все еще Черновицкая область, где, кстати, в свое время зафиксировали первый случай COVID-19 в Украине.
Меньше всего поражены Донбасс и Черниговская область. В других же регионах дела обстоят так:
Луганская область - 42 случая;
Черниговская область - 79 случаев;
Донецкая область - 102 случая;
Сумская область - 157 случаев;
Херсонская область - 165 случаев;
Хмельницкая - 196 случаев;
Николаевская область - 225 случаев;
Полтавская область - 257 случаев;
Запорожская область - 331 случай;
Черкасская область - 346 случаев;
Кировоградская область - 428 случаев;
Волынская область - 510 случаев;
Житомирская область - 530 случаев;
Винницкая область - 628 случаев;
Харьковская - 672 случая;
Одесская область - 680 случаев;
Закарпатская область - 764 случая;
Днепропетровская область - 773 случая;
Львовская область - 870 случаев;
Тернопольская - 1028 случаев;
Ровенская область - 1045 случаев;
Киевская область - 1049 случаев;
Ивано-Франковская область - 1144 случая;
г. Киев - 1960 случев;
Черновицкая область - 2444 случая;
Следует отметить, что нет в официальной статистике данных по количеству больных коронавирусом на оккупированных территориях: Донецкой и Луганской областях, а также в Крыму.
Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что в Испании коронавирус победила самая пожилая пациентка. Женщине - 113 лет.
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