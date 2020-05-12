Самая старая 113-летняя пациентка победила коронавирус

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В Испании самая пожилая женщина страны и при этом самая
старая пациентка с коронавирусом Covid-19 смогла победить болезнь. Об этом сообщили родственники
женщины изданию DailyMail.
113-летняя Мария Браниас родилась в 1907 году в Сан-Франциско в семье испанских эмигрантов. Впоследствии женщина вернулась в Испанию и в 1931 году вышла замуж за врача. У нее 3 детей, 11 внуков и 13 правнуков.
В последние 20 лет женщина проживает в доме престарелых в провинции Жирона на северо-востоке Испании, где за время пандемии от коронавируса Covid-19 умерли несколько человек. Браниас заболела коронавирусом еще в апреле и в период болезни находилась на изоляции в собственной комнате, где постоянно общалась со своими родственникам по телефону.
Ранее в Италии от коронавируса Covid-19 выздоровела 104-летняя женщина,
а в Иране выздоровела 103-летняя пациентка. На момент публикации в Испании
коронавирусом Covid-19 заболели
228 тысяч человек, из которых почти 27 тысяч умерли.
Как сообщал портал "Комментарии", миллиардер Джордж Сорос
заявил, что коронавирус может разрушить Европейский союз.
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