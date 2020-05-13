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В ООН предупредили о гуманитарной катастрофе

ООН прогнозирует массовый голод в мире

сегодня, 09:27
Автор:

• Сергей Медведев

В ООН предупредили о гуманитарной катастрофе

Мир ожидает масштабная гуманитарная катастрофа. Об этом заявили в ООН. Так, по мнению специалистов, пандемия коронавируса вызовет дефицит продуктов питания во многих странах, что приведет к голоду.

Данные Всемирной продовольственной программы ООН ведут к неутешительным прогнозам: по предварительной оценке, с голодом могут столкнуться уже в этом году 250 млн человек. В связи с такими предположениями, ООН запасает продукты питания в странах, экономика которых наиболее пострадала от эпидемии и связанных с нею карантинных мероприятий.

"В настоящее время ВПП ООН предварительно размещает трехмесячный запас продовольствия в наиболее уязвимых странах", - заявили в организации.

Как сообщал портал "Комментарии", ранее в ООН подсчитали убытки туристической отрасли. Так, пандемия коронавируса наносит серьезный ущерб мировому туризму. Доходы отрасли в 2020 году предположительно упадут на 500 млрд долларов. Об этом сообщил генеральный секретарь Всемирной туристской организации ООН Зураб Пололикашвили.


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Источник: https://korrespondent.net/world/4227910-v-oon-prohnozyruuit-masshtabnyi-holod-posle-pandemyy
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