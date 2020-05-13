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Автоперевозчики собрались на протест в центре Киева

Автоперевозчики с разных уголков Украины требуют ослабить карантин и разрешить автобусам курсировать между областями

сегодня, 10:05
Автор:

• Виолетта Комаровская

Автоперевозчики собрались на протест в центре Киева

Автоперевозчики с разных уголков Украины съехались на антикарантинный протест под Кабмин. В центре Киева - десятки автобусов, сообщает канал PavlovskyNews в Telegram.

Напомним, что с началом карантина в Украине запретили все межобластные и даже междугородние перевозки. Легально автобусы не курсируют между городами уже два месяца подряд. Водители и автоперевозчики остались без официального дохода. Именно поэтому, объясняют организаторы, они решили собрать протест в правительственном квартале.

Автобусы и маршрутки стали съезжаться в центр столицы с самого утра. Большинство из них парковалось на Европейской площади либо неподалеку. Движение в этой части города практически остановились. Машины в центре Киева стали в пробках. 

Основное, что требуют водители и перевозчики от Кабинета министров, это ослабить карантин и разрешить им работать. При этом речь идет как о возобновлении рейсов внутри страны, так и о поездках за границу. 

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Первый этап ослабления карантина в Украине стартовал в начале этой недели, 11 мая. Речь шла об открытии парков, музеев, салонов красоты и непродовольственных магазинов. При этом ограничений с междугородних перевозок не сняли. Как ранее сообщали в Кабмине, пригородний транспорт в Украине запустят не ранее, чем 22 мая. Совершать рейсы внутри области могут разрешить еще через неделю - 29 мая. И только после 9 июня могут начать восстанавливать перевозки между областями. 

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что в Украине прошла акция протеста "Стоп культурный карантин".

Фото: PavlovskyNews


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Источник: https://t.me/c/1261833912/3069
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