Граница "на замке": в Украину прибыли самолеты из Греции и Нидерландов с сотнями пассажиров

Невзирая на то, что Украина официально закрыла воздушное пространство еще в марте, в аэропорт “Борисполь” продолжают пребывать спецрейсы из других стран. Так, по информации Государственной пограничной службы, только в минувшие сутки в Украину прибыло два самолета из Амстердама и Афин, на борту которых находились 287 человек.

Пограничники говорят, что в аэропорту всем пассажирам измерили температуру, и ни у кого из прибывших высокой не оказалось. Кроме того, никто из украинцев на плохое самочувствие или симптомы заболевания не жаловался. Все пассажиры без исключения установили мобильное приложение "Действуй дома" и обязались находиться на самоизоляции по указанным в нем адресам.

Как ранее сообщали “Комментарии”, коронавирус поражает все больше украинцев. За минувшие сутки диагноз COVID-19 услышали еще 402 пациента. Это новые случаи заболеваемости, которые были подтверждены с помощью лабораторного тестирования, сообщили в Минздраве. Среди них 25 детей.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что Украина сейчас вышла на пик инфицирования. Если считать все подтвержденные случаи коронавируса с начала вспышки, то есть с начала марта, то в Украине таких уже 16 425. Вместе с тем, украинцы постепенно идут на поправку. Победить COVID-19 удалось приблизительно каждому четвертому пациенту. В абсолютной цифре это 3 716 пациентов.

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