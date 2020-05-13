Шмыгаль отреагировал на протест перевозчиков: когда возобновят работу транспорта

Возобновить рейсы между городами и областями на данном этапе карантина невозможно, так как это приведет к новой вспышке коронавируса, заявил в парламенте Денис Шмыгаль. Так премьер-министр отреагировал на требования автоперевозчиков, которые собрались на протест под стенами Кабинета министров.

Перевозчики съехались в украинскую столицу рано утром. К 10 часам они выстроили в центре около 50 автобусов и маршруток, чем немало усложнили жизнь другим автомобилистам. Центр Киева остановился в пробках.

Протестующие развесили повсюду плакаты и время от времени все вместе сигналили. Водители утверждают, что из-за карантина они уже 2 месяца сидят вообще без работы и, соответственно, не получают зарплату. Совершать рейсы между любыми населенными пунктами до сих пор запрещено, даже после внедрения первого этапа смягчения ограничений. Протестующие требуют разрешить им работать и запустить транспортное сообщение между городами и странами.





Глава правительства уверяет, что возобновить рейсы сейчас не возможно, так как это может обернуться новой вспышкой коронавируса. Транспорт между населенными пунктами начнут запускать только с 3 этапа выхода из карантина. И случится это точно не ранее, чем в конце мая. При этом, первыми выйдут на работу водители пригородных маршруток.

"Только при соблюдении конкретных правил - санитарной, гигиенической и эпидемиологической дисциплины - Украина может позволить восстановить работу пригородных автобусов, затем - междугороднего, и в конечном итоге - метро. Сейчас же это однозначно обернется новой вспышкой", - сказал Шмыгаль в парламенте.

Ранее "Комментарии" рассказывали о планах Министерства инфраструктуры относительно выхода из карантина и возобновления работы транспорта.

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