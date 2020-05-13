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"Инфекционный взрыв": стало известно, когда в Киеве может заработать метро

По словам мэра Киева Виталия Кличко, наземный транспорт в столице начнет курсировать в день отмены карантина, поезда в метро - через три дня

сегодня, 12:55
Автор:

• Елена Волкова

"Инфекционный взрыв": стало известно, когда в Киеве может заработать метро

Есть вероятность того, что метрополитен Киева вновь заработает уже 25 мая. По словам мэра Виталия Кличко, наземный транспорт в столице начнет курсировать в день отмены карантина - 22 мая. А 25-го могут открыть метро - соответствующее прошение уже направили правительству. 

25 мая выбрали не случайно: дескать 22-е число - пятница, и власти Киева решили, что будет правильно, если подземка откроется в понедельник. Сейчас же, по информации местных чиновников, в столице наблюдается транспортный коллапс. 

Если Кабмин даст добро на запуск киевской подземки, пассажиры должны будут придерживаться масочного режима, быть в перчатках и ездить только в том случае, если это действительно необходимо. В противном случае, говорит Кличко, будет “инфекционный взрыв”.

Ранее мы сообщали, что возобновить рейсы между городами и областями на данном этапе карантина невозможно, так как это приведет к новой вспышке коронавируса, заявил в парламенте Денис Шмыгаль. Так премьер-министр отреагировал на требования автоперевозчиков, которые собрались на протест под стенами Кабинета министров. 

Перевозчики съехались в украинскую столицу рано утром. К 10 часам они выстроили в центре около 50 автобусов и маршруток, чем немало усложнили жизнь другим автомобилистам. Центр Киева остановился в пробках.


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Источник: comments.ua
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