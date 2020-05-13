В ОПЗЖ потребовали привлечь к ответственности виновных в фальсификации результатов расследования взрывов на военных арсеналах

В действиях Петра Порошенко, Юрия Луценко, Василия Грицака, Александра Турчинова, Степана Полторака и Виктора Муженко якобы имеются признаки уголовных преступлений из-за фальсификации результатов расследования взрывов и пожаров на военных арсеналах ВСУ. Об этом говорится в депутатском обращении председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука и народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Рената Кузьмина, направленном и. о. директора ГБР Александру Соколову.

"В феврале 2017 года на 65-м арсенале ГРАУ ВСУ в Балаклее Харьковской области аудиторская проверка выявила факты масштабных хищений на 560 млн грн. Объяснения должны были быть предоставлены до 30 марта того же года, однако 23 марта 2017 года на этом арсенале произошел пожар и взрывы, в результате которых был фактически уничтожен самый большой склад боеприпасов в Украине. Ущерб составил более 12 млрд грн. Кроме того, погибли два гражданских лица и еще два человека получили ранения. Также было разрушено и повреждено 392 объекта", - сообщают парламентарии.

В депутатском обращении указывается, что об основном мотиве подрыва 65-го арсенала (сокрытие от аудиторской проверки факта хищения боеприпасов) тогдашнему главе страны Петру Порошенко и секретарю СНБО Александру Турчинову доложили сразу. Однако, узнав об истинных причинах пожара, Порошенко якобы приказал дальнейшее расследование прекратить.

"Это свидетельствует о полной осведомленности Порошенко и его окружения, в том числе секретаря СНБО Турчинова, министра обороны Полторака, начальника Генштаба Муженко, о реальных объемах хищений военного имущества и боеприпасов. Не исключено, что указание прекратить расследование обстоятельств пожара Порошенко дал именно с целью сокрытия собственного участия в схемах хищений", – предположили нардепы.

Результатом такого указания, считают в ОПЗЖ, стала якобы ложная версия о бомбардировке складов беспилотником. Депутаты предполагают, что данная версия могла быть сфабрикована, поэтому экспертов Харьковского НИИСЭ отстранили от участия в деле, а проведение дальнейших экспертиз поручили экспертам Киевского НИИСЭ.

"Указанная версия стала единственной в уголовном производстве, даже несмотря на то, что она не согласовывалась с материалами осмотров места происшествия и судебных экспертиз. Именно на ней настаивали органы досудебного следствия, руководители Генеральной прокуратуры и экс-председатель СБУ Василий Грицак. В свою очередь тогдашний президент Порошенко и министр обороны Полторак всячески подчеркивали для журналистов и общества, что события на арсенале – это диверсия, которая имеет "российский след"", – отметили Медведчук и Кузьмин.

Нардепы требуют расследовать действия Порошенко, Луценко, Грицака, Турчинова, Полторака, Муженко на предмет того, имеются ли в них признаки уголовных преступлений, предусмотренных рядом статей УКУ: ст. 28 (совершение преступления организованной группой), ст. 343 (вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа, судебного эксперта с целью помешать исполнению ими служебных обязанностей), ст. 365 (превышение служебных полномочий работниками правоохранительных органов), ст. 366 (служебный подлог), ст. 191 (присвоение имущества в особо крупных размерах), ст. 410 (похищение военнослужащим боеприпасов, другого военного имущества), ст. 411 (умышленное уничтожение военного имущества общеопасным способом, повлекшее гибель людей и другие тяжкие последствия).

"Учитывая вышеизложенное, народные депутаты просят считать это депутатское обращение заявлением об уголовных правонарушениях и внести соответствующие сведения в Единый реестр досудебных расследований", - говорится в сообщении.

Ранее "Комментарии" разбирались, кому придется ответить за взрывы на военных складах Украины.

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