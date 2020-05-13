Il Primato Nazionale: Медведчук направил петицию по биолабораториям для защиты безопасности украинцев

Нынешняя чрезвычайная ситуация, связанная с пандемией коронавируса, и ранее выявленные факты побудили народных депутатов Украины Виктора Медведчука и Рената Кузьмина, принадлежащих к парламентской фракции "Опозиционная платформа – За жизнь", представить парламентскую петицию о присутствии иностранных лабораторий в Украине президенту Владимиру Зеленскому, премьер-министру Денису Шмыгалю, главе СБУ Ивану Баканову и министру здравоохранения Максиму Степанову. Об этом сообщает итальянское издание Il Primato Nazionale.

"В конце петиции нардепы, тщательно проиллюстрировав тревожные данные, касающиеся присутствия лабораторий, делают вывод: "Не исключено, что тайная и не очень ясная деятельность опасных иностранных объектов на территории Украины направлена на проверку воздействия вирусов и бактерий на организмы наших сограждан", и просят пролить свет на реальную природу этих центров, а также определить с помощью строгого контроля реальный уровень опасности", – сообщает итальянское издание.

В публикации говорится о том, что хотя петиция и была адресована официальным лицам Украины, именно американские дипломаты, дислоцированные в Киеве, ответили на нее, даже не упомянув авторов петиции в своей записке, назвав последнюю "российской пропагандой".

"То, что украинские депутаты на украинском языке направили ее для защиты интересов и безопасности украинского населения, похоже, не показало американским сановникам абсурдности их обвинений, - пишет медиа. – И они ограничились тем, что подчеркнули следующее: лаборатории существуют, но характер их деятельности абсолютно безопасен для людей и животных, так как вирусы изучаются в мирных целях; эти центры являются гарантией того, что опасные биологические агенты не попадут в чужие руки; украинско-американское сотрудничество необходимо для глобального мира и благополучия путем снижения рисков, связанных с химическим, биологическим, радиологическим и ядерным оружием".

Добавим, что этой же теме посвящен материал от 4 мая, размещенный на американском сайте Before It's News.

В свою очередь, Институт глобальных угроз и демократических исследований (Британия) в своем материале "Китай присоединился к Москве в антиамериканской дезинформационной кампании в связи с пандемией" также освещает деятельность американских биолабораторий в Украине.

"В конце апреля 2020 года украинская партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" во главе с политиком Виктором Медведчуком направила парламентский призыв с просьбой провести расследование деятельности лабораторий, действующих в рамках программ по снижению биологической угрозы Министерства обороны США. Посольству США в Киеве пришлось прояснить обвинения и ответить на них", – говорится в публикации.

Ранее Виктор Медведчук заявил, что 15 американских биолабораторий де-факто являются военными базами США на территории Украины.

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