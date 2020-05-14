14 мая в календаре: какие праздники отмечаем сегодня

14 мая, согласно народному календарю, украинцы издавна отмечают День Еремея Запашника. Сегодня наши предки начинали вспахивать землю и засевать поля. Считалось, что в этот день нужно прислушиваться к собственной интуиции, особенно при принятии жизненно важных решений. Кроме того, 14 мая - идеальный момент для самоанализа и медитации, а также самозаряда хорошим настроением.

Тем временем в Грузии сегодня отмечают Тамароба - день памяти царицы Тамары, а на Филиппинах - День конституции. Интересно, что в истории эта дата запомнилась указом Екатериной II о закрепощении крестьян в Украине в 1783 году. Ровно 120 лет назад в Олимпийских играх впервые приняли участие женщины, а первой олимпийской чемпионкой стала английская теннисистка Шарлотта Купер.

Именинников среди знаменитостей и исторических личностей 14 мая, как никогда, много. Сегодня на свет появились королева Франции Маргарита Валуа - королева Марго, английский философ Роберт Оуэн, украинский писатель Василь Стефаник. Также дни рождения сегодня празднуют основатель Facebook Марк Цукерберг, американские режиссеры Джордж Лукас, Роберт Земекис и София Коппола, актеры Тим Рот и Кейт Бланшетт, а также украинский певец и политик Святослав Вакарчук.

Ранее “Комментарии” сообщали, что в астрологическом зодиаке появился 13-й знак. Об этом сообщили на образовательном портале NASA SpacePlace. По мнению исследователей, отныне созвездия расположены по-другому относительно эклиптики Солнца, которая пересекает 13 созвездий.

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