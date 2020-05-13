Ослабление карантина: украинцам разрешили ходить по улицам группами

Украинское правительство продолжает отменять ограничения, введенные из-за эпидемии коронавируса. Так, очередным смягчениями стали работа летних площадок в заведениях общепита и разрешение на передвижение по улицам группами до восьми человек. Такие постановления были приняты на заседании Кабмина.

Глава Минздрава Максим Степанов подчеркнул, что предыдущее смягчение карантина, которое ввели в стране с 11 мая, необходимо расширить.

"У нас было, что на летних площадках, которые мы открыли, могут только два человека находиться за столом. Мы это расширяем до четырех человек, но оставляем расстояние в 1,5 метра между местами. Второе – у нас были исключительно летние террасы под открытым небом. Пообщавшись с рестораторами, мы добавили, что на открытом воздухе, под тентами, на верандах. Также добавили один момент по количеству лиц, которые могут передвигаться. У нас было не более двух лиц. Мы добавили – не более восьми лиц", - уточнил министр.

Отметим, что доработка данного решения займет несколько дней.

Как сообщал портал "Комментарии", ослабление карантина коснется не всех регионов Украины.

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